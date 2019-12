Circo, magia y humor para el Nadal al Escalante

El Teatro Escalante, dependiente de la Diputación de Valencia, presenta, un año más, la programación 'Nadal al Escalante', que une circo, magia y humor. El ciclo, una de las citas más antiguas de la ciudad con las artes escénicas para niños y niñas, ofrecerá del 26 de diciembre al 4 de enero de 2020 en el Teatro Principal, con entradas populares a 5 euros, dos espectáculos: la galardonada producción del centro 'Yolo', de Lucas Escobedo, y 'El misterioso caso de Houdini y la habitación cerrada', del campeón de España de magia Nacho Diago.

La diputada de Teatros, Glòria Tello, destaca en un comunicado que la institución cultural "despedirá el año con la reposición de 'Yolo', la primera gran producción circense realizada por una institución valenciana que ha superado todas nuestras expectativas con gran éxito de público y crítica desde su estreno en 2018".

"Y daremos la bienvenida al 2020 con el talento del mago valenciano Nacho Diago, que nos cautivará con la historia de Houdini en un espectáculo interactivo y participativo", ha agregado. Se trata de dos montajes que reflejan, asegura Tello, "cómo el circo y la magia pueden servir de herramientas educativas y lúdicas para transmitir a niños y jóvenes valores como la autoconfianza, el riesgo, la solidaridad o la perseverancia".

Contagiar felicidad al público con acrobacias, música y poesía La energía de 'Yolo' subirá al escenario del Teatro Principal del 26 al 31 de diciembre para conquistar al público escolar y familiar con un espectáculo innovador que exalta el espíritu vitalista y jovial a través de los nuevos lenguajes del circo contemporáneo. Este montaje, de la Cia Lucas Escobedo, ha sido reconocido con dos premios FETEN al Mejor Espectáculo de Gran Formato y Mejor Espacio Sonoro y con el Premio Artes Escénicas Valencianas 2019 al Mejor Espectáculo de Circo.

"Más difícil todavía"

La función apuesta "por el más difícil todavía" con acrobacias, equilibrios, técnicas aéreas y contorsionismos ejecutados con destreza y sensibilidad por un elenco de artistas con sólidas trayectorias en el circo, el teatro y la música: Jana López, Edu Martínez, Laia Sales, Pablo Meneu, Raquel Molano, Lucas Escobedo y Plácido Militano, éste último reconocido este año con el Premio Artes Escénicas Valencianas como Mejor Artista de Circo.

Y todos ellos arropados bajo el espacio escénico diseñado por Luis Crespo, la iluminación de Juanjo Llorens, el vestuario de Amaya Sanmartín y el espacio sonoro de Edu Soriano. La música, el canto, la percusión corporal y los versos de Goytisolo y Celaya ponen voz a este espectáculo para impulsar el significado de las palabras que dan nombre al proyecto: YOLO ( You Only Live Once), solo se vive una vez. Una potente banda sonora creada ex profeso por Raquel Molano, pensada e ideada para contagiar felicidad al público y recordar la importancia de vivir el momento, saborear los instantes y celebrar la vida con alegría y buen humor. El Escalante recibirá el nuevo año desvelando a niños y mayores 'El misterioso caso de Houdini y la habitación cerrada', cuyos secretos nos descubrirá Nacho Diago el 3 y 4 de enero en el Teatro Principal.

El artista valenciano invitará al público a dejarse cautivar por la magia a través de la leyenda de uno de sus grandes mitos: Houdini. El mismo que logró hacer historia en el escapismo pero también desmontar las estafas de muchos timadores que aseguraban tener contacto con lo sobrenatural. El montaje fusiona el ilusionismo con el teatro, el mapping y las marionetas para sumergirnos con humor en una experiencia diferente de juegos visuales y magia que invitan al público a participar.

El actor, mago y creativo multidisciplinar Nacho Diago empezó su andadura artística desde muy joven actuando en los más prestigiosos festivales de magia de toda la escena nacional hasta alzarse con el I Premio de Magia en el Congreso Mágico Nacional y convertirse en el campeón de Magia de España. Su trabajo sigue una línea de investigación en la que el objeto cotidiano y común se transforma para convertirse en algo poético, mágico e inesperado. Entre sus producciones se encuentran 'Días de nocilla y magia', 'Viaje a la Luna' o 'La Caja', todos ellos recomendados por la Red Nacional de Teatros.