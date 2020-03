Incógnitas, comprensión y solidaridad en el sector del libro tras posponer la Fira por el coronavirus

El Patronat de la Fundació Fira del Llibre de València ha decidido posponer la 55 Edición de la Fira del Llibre, programada del 30 de abril al 10 de mayo en los Jardines de Viveros, como medida de prevención frente a la expansión del coronavirus. Una decisión “difícil y dura”, pero que responde a “un ejercicio de responsabilidad delante de una situación de emergencia sanitaria”, tal como explicó la organización este miércoles en un comunicado.

Las consecuencias para el sector del libro valenciano son, a día de hoy, una incógnita. La Fira del Llibre de València es el punto de encuentro más importante entre escritores y escritoras, editoriales, librerías, lectores y demás agentes del mundo del libro y de la ilustración. “Para los libreros la Fira no es sólo una gran fiesta, a nivel empresarial venimos de un trimestre flojo en ventas y la Fira siempre es un apoyo que activa las ventas de cara al verano”, señala Nacho Larraz, presidente del Gremi de Llibrers de València.

La pasada edición de la Fira cerró registrando unas ventas de un 10% más que en 2018, unos 1.100.000 euros, según cifró la organización. Más de medio millón de personas visitaron los Jardines de Viveros durante los once días de duración del encuentro, en el que participaron 66 expositores, entre librerías, editoriales, instituciones y entidades con fondo editorial propio, en 107 casetas.

De momento, tal como apunta Larraz, “no se sabe cuál será el impacto económico” y están barajando otras fechas para la Fira, ya que no se cancela, se pospone: “No tenemos ninguna fecha confirmada por ahora. Puede que sea antes del verano o después, o antes de Navidad… Están todas las opciones encima de la mesa y son combinaciones que tienen partes positivas y negativas”.

Próximamente anunciarán una nueva fecha para dar margen y seguridad al sector del libro que, pese al golpe, han sido muchas las muestras de comprensión y solidaridad a la organización de la Fira.

Seguirem treballant com hem fet sempre per fer possible, també enguany, la Fira del llibre i les Places del Llibre. Companys i companyes del @GremiLlibrers ho aconseguirem. https://t.co/h7JOtGpdMv