Los jóvenes de Compromís también cargan contra el PSPV por el veto al centro de menores

La bronca por el centro de menores en Paterna que el alcalde socialista se empecina en no autorizar ha dado un salto al escenario político de las juventudes. Joves amb Compromís, la facción de edades tempranas de la formación, ha cargado contra sus homólogos del PSPV, Joves Socialistas, acusándoles de "hacer el ridículo" al entregar unos premios que no se creen. Concretamente, los 'Valors per la infància'.

En un comunicado, el coordinador municipal, Pere Gago, considera que el PSOE en Paterna es "un partido que ha quedado muy demostrado que no defiende la infancia con su postura intransigente, acompañado de PP y Cs, contra la instalación del centro de acogida de niños y niñas”. Según el portavoz, el alcalde deja en ridículo a los socialistas de paterna y pone en entredicho a todos los socialistas valencianos.

“Dice muy poco de un gobernante municipal manifestar así su rechazo a un recurso necesario, decisión que no promueve precisamente 'valores para la infancia' como la tolerancia y solidaridad hacia niños a los cuales se los tiene que dar unas condiciones de vida con la mayor normalidad posible”, critica el portavoz.

La agrupación Joves Socialistes de Paterna considera " totalmente lógico" que se haya decidido paralizar la concesión de licencias asistenciales, que impide la apertura del centro de menores, porque consideran que consellería actúa sin tener en cuenta al ayuntamiento. "Actuar de espaldas entre instituciones es muy grave, puesto que lo que se debería haber hecho es poner todas las cartas sobre la mesa y sacar adelante este tipo de proyecto codo con codo", publica la asociación en Facebook.

Los socialistas defienden que el mandato de Juan Antonio Sagredo se caracteriza por "su atención y por las políticas llevadas a cabo hacia los niños como el cheque bebé, la apertura de los comedores los 365 días del año, el aumento de becas, la mejora de parques e inst alaciones deportivas".