Humor valenciano en las redes en tiempo de confinamiento

El coronavirus, la cuarentena en casa... Los tiempos malos necesitan de dosis de buen humor para hacerlos más llevaderos, y los valencianos sacan su mejor cara a través de las redes sociales.

No aguantem més @sanchezcastejon trau la puta quarentena ja per favor pic.twitter.com/kjLuyd05E3

El meu cosí per whatsapp....



“Aquesta setmana he descobert que a mi no m’agradava anar a treballar...... m’agradava anar a esmorzar”..... serà gran o no??? 🤣🤣🤣🥜🥜🥜#EsFamiliaDeCacaupic.twitter.com/Tc5y1tsCRt