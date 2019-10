Abascal saca de la lista de Vox por Alicante al Congreso a la edil que denunció a su exmarido por violencia de género

La portavoz municipal de Vox en Elche, Amparo Cerdá, ha desaparecido de la lista para el Congreso por Alicante, y lo hace semanas después de saberse que había denunciado a su marido por violencia de género, aunque ella misma rechazaba este concepto. Esto ha supuesto una grieta al partido de Santiago Abascal que ha hecho de la negativa de esta violencia una de sus puntas de lanza.

Lo ha avanzado el diario El Mundo, que explica que los argumentos utilizados por el partido de extrema derecha para prescindir de Cerdá son los mismos por los que también ha caído su portavoz en Torrevieja, Carolina Vigara: "Están haciendo un gran trabajo en sus ayuntamientos y no son sustituibles". No obstante, la concejala no repetirá en un puesto que realmente era simbólico, el número ocho, ya que la formación ultraderechista consiguió un diputado, y las encuestas no le alcanzan a la posición de Cerdá, si hubiera repetido.

Pese a los apoyos internos por la agresión por parte de Rocío Monasterio y por el portavoz en las Corts, José María Llanos, Vox parece no haberle perdonado haber dado munición a la izquierda, ya que incluso el president de la Generalitat, Ximo Puig, se solidarizó con Amparo Cerdá como víctima de la violencia de género.

Cerdá afirmó que ella lo veía como "una agresión física puntual" y que pese a su negativa a verlo de este modo, "no podemos ir en contra de las leyes y las leyes nos derivan al de maltrato y de violencia de la mujer".