El PSPV sufre ataques fascistas en tres sedes de la provincia de Castelló con el mismo mensaje: "El Valle no se toca"

Tres sedes de la provincia de Castelló han sufrido ataques fascistas con el mismo mensaje pintado en sus fachadas: "El Valle no se toca". Se trata de las sedes de Nules, Borriana y de Castelló, dentro del contexto de la gestión del Gobierno para exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, que se realizará antes del 25 de octubre.

Desde la ejecutiva provincial del PSPV de la provincia de Castelló se ha expresado "nuestra condena más firme contra los que nos atacan por defender la memòria, la justicia social y la dignidad". Añaden que se trata de un ataque de "intolerantes", pero que "no nos pararan. No dejaremos de defender lo que es justo. La intolerancia no tiene cabida en nuestra democracia".

Con todo concluyen con tres alegatos: "Frente a la violencia, la palabra. Frente al totalitarismo, la democracia. Frente a la intolerancia, memoria, dignidad y justicia social".

Sobre el ataque se ha hecho eco incluso el PSOE a nivel federal, que ha lamentado que los compañeros de Catelló "han sufrido las consecuencias del discurso de odio promovido por la extrema derecha".