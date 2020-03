Villacís quiere comprar la noria más grande de Europa, acusa a Ribó de populista por rechazarla y Marzà ironiza sobre los grandes proyectos del PP

Lo que cada uno entiende como "populismo" ha producido un cruce de mensajes de twitter entre la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el conseller de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà.

La cuestión ha surgido a raíz de que Villacís (Ciudadanos) haya anunciado que el gobierno de Madrid trabajará para traer a la capital de España el proyecto de la noria más grande de Europa, un proyecto planteado para la ciudad de València, pero rechazada por el gobierno municipal. De este modo Villacís ha afirmado que "Madrid es el refugio de lo que el populismo expulsa".

Pero las palabras de Villacís no han tardado en obtener respuesta desde València por boca del conseller Vicent Marzà (Compromís), quien ha realizado un mensaje en tono irónico. Así Marzà le ha contestado que "en tu lucha contra el PoPulismo" puede prometer grandes proyectos de la era del PP como la Fórmula 1, la visita del Papa o la Ciudad de la Luz, rematando con la conocida frase del expresidente Francisco Camps que "no costará ni un euro a los madrileños".

Hola Begoña, creo que te has quedado corta en tu lucha contra (😂) el PoPulismo, todavía puedes prometer:



- Circuito urbano de Fórmula 1.

- La visita del Papa.

- Ciudad de la Luz.



No olvides decir siempre: "No costará ni un euro a los madrileños". 😉https://t.co/JWMGFOFq68