El humorista Arévalo blanquea el franquismo en la radio pública valenciana: "Franco no ha perseguido nunca a ningún gay"

El programa Podríem fer-ho millor de la radio pública valenciana À Punt debutó el pasado lunes con mal pie debido a las declaraciones del humorista Arévalo, invitado para esta primera emisión. Arévalo, cómico en la órbita del partido de ultraderecha Vox, afirmó tras ser preguntado por los límites del humor que "cuando decían que en la época de Franco perseguían a los gays no era verdad, no han perseguido nunca a ningún gay".

Así, Arévalo llegó a asegurar que fue muy amigo del cantante Rafael Conde 'el Titi', que pudo trabajar sin "ningún problema", y que el problema lo tenían los 'chaperos' a los que se persiguió con la Ley de Vagos y Maleantes, que él atribuyó a la II República.

Estas declaraciones han provocado una oleada de críticas en las redes sociales, entre ellas la del portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Fran Ferri, activista LGTBI, quien ha lamentado que los contertulios no le rectificaran las palabras. Ferri, para rebatir a Arévalo, le recordó el fusilamiento de Federico García Lorca; además añadió que la ley esgrimida por Arévalo sí era de la II República (concretamente de de 1933), pero que precisamente fue modificada por el franquismo en 1954 para incluir a los homosexuales.

Ahir es va estrenar el programa @PodriemMillor en @apunt_media i l'entrevistat "Arévalo" va dir coses com, ATENCIÓ:

"Franco no persiguió nunca a ningún gay".

Malauradament cap dels contertulis va corregir una mentida tan òbvia com perillosa. Va FIL (1/8) pic.twitter.com/3AAu0IxgtC