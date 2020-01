El Consell Rector selecciona per a la direcció d'À Punt dos candidats de l'òrbita del PSOE

La comissió avaluadora dels projectes per a dirigir la radiotelevisió pública valenciana selecciona Alfred Costa i Francesc Garcia Donet com a candidats finalistes per a À Punt. L'avaluació s'ha donat a conéixer aquest divendres a la resta de membres del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, encara que formalment el consell manté la confidencialitat.



Tots dos candidats tenen una àmplia trajectòria en televisió, han estat vinculats al Partit Socialista en algunes de les seues etapes professionals i provenen de l'extinta Canal 9. Garcia Donet va ser responsable del Gabinet de l'exministre socialista Jordi Sevilla i va treballar com a periodista en Canal 9. És corresponsable de la productora OnAir i ja va plantejar projectes per a la posada en marxa d'À Punt. Costa és actualment cap d'emissions d'À Punt, va ser regidor del PSPV a l'Ajuntament de Torrent i va treballar en Canal 9, on va arribar a ser subdirector de programació.



Segons el procés, la comissió hauria d'haver preseleccionat tres candidats, però només dos dels deu presentats han arribat als requeriments mínims marcats. Per a la següent fase, els candidats hauran de presentar per escrit l'ampliació dels seus respectius projectes, amb una extensió màxima de 50 folis. Després, el Consell Rector haurà de posar-se d'acord, amb un suport de tres cinquenes parts dels seus membres, per a elegir un dels dos candidats i elevar la proposta a les Corts Valencianes, on haurà de ser ratificada per majoria absoluta. Cas que això no ocórrega, seguiria l'actual directora general, Empar Marco, que no ha concorregut al procés de selecció.



Per a la valoració s'han tingut en compte els currícula de les candidatures i el projecte d'actuació per a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació en els pròxims tres anys. Les dues persones seleccionades disposaran de 15 dies naturals, a partir d'aquest dissabte 18 de gener, per a desenvolupar el seu projecte en un màxim de 50 pàgines. Una vegada finalitzat el termini, el consell rector valorarà el projecte i el currículum i citarà als candidats per a una entrevista. En la valoració final, el projecte representarà un 50% i el currículum i l'entrevista un altre 50%.