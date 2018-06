Adelaida Ferre i Vanessa Gregori presentaran els informatius de migdia de À Punt

La directora general de À Punt Mèdia, Empar Marco, ha donat a conèixer aquest divendres les cares i veus dels informatius de la televisió pública. Aquests informatius els presentaran les periodistes Adelaida Ferre i Vanessa Gregori, i els esports seran narrats per Samuel Borja. Al capdavant de l'edició de les 21.00 hores estaran Victòria Mas i Isabel Sánchez en Esports. El temps estarà conduït en els dos informatius per Joan Carles Fortea.

La televisió iniciarà les emissions el diumenge 10 de juny amb l'informatiu de les 14.30 h. Així ho ha explicat aquest divendres la directora general Empar Marco, durant la visita dels principals responsables dels mitjans de comunicació valencians a la redacció integrada. Redacció que s'ha pensat i dissenyat seguint les tendències de les redaccions integrades que ja tenen els gran mitjans de comunicació públics del món, explica À Punt en un comunicat. Durant la visita també s'ha mostrat el plató d'informatius.

L'objectiu d'una redacció integrada, subratlla À Punt, és "elaborar millors informatius i aconseguir una producció més eficaç i coordinada de la televisió, la ràdio i la web i les xarxes socials". Així, es pot donar el cas que informacions no apareguen en la ràdio o la televisió però que sí estiguen en la web.

A més, es donarà un especial protagonisme a la programació infantil amb espai propi en la televisió i un canal especial en la pàgina web amb contingut específic i diferenciat. En esports, hi haurà retransmissions de pilota valenciana però no de futbol ni de bàsquet, de moment, per no poder assumir el cost que suposen els drets.



En el mateix espai treballa tota la plantilla relacionada amb el procés de producció i emissió de notícies: periodistes, ENGs, realitzadors, càmeres, meteoròlegs, assessors d'estil i llengua, experts en web i xarxes socials i SEO managers. L'espai s'utilitzarà també com a plató de televisió.

La redacció és un sol espai i en el centre se situa la taula de comandament que ocupen les persones que han de prendre les decisions a l'hora de fer cobertures informatives. La resta de professionals ocupen les diverses àrees pensades per a facilitar la comunicació entre tots els actors implicats en l'elaboració de les notícies.



L'espai de la redacció és ampli, diàfan i blanc, un dels colors de la marca, però per a "fugir de l'asèpsia quirúrgica" s'ha triat l'evocació de 'Tirant Lo Blanc'. "El Tirant és la gran obra de la literatura universal escrita per un valencià, Joanot Martorell. El cavaller recorre el món i ho explica. I això és el que fem en els serveis informatius. Observar i explicar el món. I per això també hem posat un mapa del Mediterrani de l'època del Tirant", ha explicat Marco durant la visita.