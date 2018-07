Bankia va vendre per un milió al propietari d’Aigües de València el seu 46% en una societat immobiliària que valorava en 48,6 milions

El procés de desinversió de Bankia a través la seua cartera d’empreses “Juliet” que va tancar el 2016 ha acabat en l’Audiència Nacional. Segons la informació a què ha tingut accés eldiario.es, l’entitat financera va vendre per un milió d’euros el seu 46% en l’empresa Costa Bellver, una societat en què participava i que la mateixa Bankia valorava els seus actius en 48,6 milions. El comprador va ser Eugenio Calabuig, president d’Aigües de València, soci en la mercantil que es va acollir al seu dret de tanteig atés que el banc l’havia treta a subhasta.

Calabuig ha portat aquesta adquisició davant l’Audiència Nacional, on va ser denunciat pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) per les seues operacions amb l’antiga Bancaixa i el Banc de València. L’empresari castellonenc, que està imputat en aquesta causa, va preguntar els motius de traure a la venda de la seua participació i per què s’havia fixat el preu d’un milió d’euros, al qual va poder accedir perquè era soci preferent, però que es podien haver quedat dos bufets d’advocats com Rodesca o Broseta Abogados, que també va oferir un milió d’euros més variables en aquesta operació.

En aquest procés de desinversió, juntament amb un altre soci industrial una empresa valorada en més d’11, com ha anat relatant eldiario.es.

Calabuig considera a preguntes d’aquest diari que la societat val no solament els 48,6 milions en què està taxada, sinó que el seu valor podria quadruplicar aqueix preu. I és que la societat té en la seua cartera 756.356 metres quadrats de sòl en el programa Torre Bellver, dels quals 565.748 són rústics en primera línia de platja entre Orpesa i Benicàssim i al costat de la urbanització de luxe Platgetes, on estiuejava l’expresident del Govern José María Aznar convidat pel que va ser president de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra.

En Costa Bellver SL participava Bankia en un 46%, mentre que Inversiones Financieras Agval disposava del 37% i Fomento Urbano de Castellón (Fucsa) de l’altre 17%. Les dues societats pertanyen a Eugenio Calabuig que, amb la compra del 46% de Bankia a través de Fucsa, s’ha fet amb el cent per cent de la societat. L’empresari ja ha començat a desenvolupar un projecte d’un hotel i apartaments turístics d’alta qualitat.

Bankia ha defensat davant l’Audiència Nacional i a preguntes d’aquest diari que l’operació de desinversió en la cartera “Juliet” no ha beneficiat tercers i que s’ha regit per la transparència, més encara, diuen, perquè es va convidar 29 societats a la licitació, entre les quals immobiliàries, bufets d’advocats i fons d’inversió. L’entitat financera defensa que els convidats a la venda de participacions eren els més interessats del sector, però també és cridaner que la majoria tenen relació amb el banc.

L’entitat que presideix José Ignacio Goirigolzarri defensa que el valor d’un milió d’euros per la participació en Costa Bellver s’ha d’entendre perquè es va traure dins de la cartera Juliet. “El que es ven és un paquet o cartera conjunta de participacions en societats de desigual valor, situació i pronòstic, en la qual s’inclouen drets i obligacions”, afirmen.

És a dir, puntualitzen des de Bankia, “juntament amb parts o societats amb valor –Costa Bellver o Espai Comercial Vila-real– s’inclouen –atés que altrament seria impossible la desinversió– altres en situació dificultosa, que fins i tot aïlladament considerades pogueren tindre un preu negatiu, de manera que el preu global que ofereix l’inversor per la cartera mai no és la suma aritmètica dels preus que si s’hagueren venut aïlladament haurien tingut les diferents societats o participacions, ja que l’inversor ha de valorar conjuntament la cartera”.

Com ja va passa en la venda d’Espai Comercial Vila-real a Broseta, la consultora PriceWaterhouse va taxar el 46,4% de Bankia en Costa Bellever entre 1.146.908 euros i 1.349.303 euros. Una taxació cridanera ja que la mateixa Bankia reconeixia actius en la societat de 48,6 milions d’euros i només un deute de 7, dels quals 4 eren amb la Sareb (banc dolent) i 3,5 amb el mateix Eugenio Calabuig.