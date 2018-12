La Diputació de València té en plantilla 21 xòfers, l’Ajuntament de València 10 i la Generalitat 90 per als seus alts càrrecs

Les administracions preveuen entre els seus empleats places de xòfers per a diferents usos. Els conductors professionals faciliten la faena o milloren la comunicació dels responsables, encara que de vegades se n’acabe abusant de l’ús, com els consellers que anaven a missa o a comprar amb cotxe oficial. En l’era del taxi, Uber o Cabify, s’han convertit en una excepció que encara té un nombre important de funcionaris.

En l’actualitat, les deu conselleries de la Generalitat tenen 90 conductors en plantilla que donen servei als quasi 80 alts càrrecs del Govern valencià i als directius de les delegacions territorials del Govern valencià. A aquest nombre, cal afegir 37 “conductors mecànics” també amb plaça. Tots els llocs presents en la relació de llocs de treball de la Generalitat.

En la Diputació de València, el nombre de conductors en plantilla és de 21. En aquests moments, l’àrea de Personal negocia amb els altres grups del Govern i de l’oposició i els sindicats la consolidació de quatre llocs de conductor i la reposició de tres més per a “legalitzar” la situació de set interins. Per la qual cosa, apunten des de la Diputació, no se n’incrementarà el nombre, que, amb Alfons Rus, va arribar a 30, tants com diputats provincials.

Fonts de la Diputació de València han explicat que els 21 xòfers “donen servei a tot el personal de l’ens provincial”, no solament als diputats. El seu servei pot sol·licitar-lo qualsevol persona de la institució amb antelació i, si s’autoritza, el pot utilitzar per a faenes relacionades amb l’Administració.

La Universitat de València té en plantilla dos xòfers per al Rectorat. La seua plaça és de personal laboral i al lloc s’accedeix per un concurs de mèrits. A més, segons la relació de llocs de treball publicada aquesta setmana, la Gerència disposa de sis conductors més. En aquest cas, fonts de la institució expliquen que aquests conductors s’encarreguen del transport intern de documentació i paqueteria. La Universitat, al·leguen, té uns quants centres disseminats entre València, Burjassot o Ontinyent. D’aquesta manera, defensa, s’estalvien despeses en correspondència i paqueteria i les comunicacions “són més àgils”.

L’Ajuntament de València, el més gran de la Comunitat Valenciana, disposa de deu xòfers en plantilla. Cinc donen servei als 33 regidors i als habilitats nacionals –secretaris, tresorers i interventors– i els altres cinc estan dedicats per a “serveis municipals”, expliquen fonts del consistori.