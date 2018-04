La fàbrica de màsters del PP d’Alacant deu més d’un milió d’euros a la Generalitat Valenciana

L’escàndol del màster falsificat de Cristina Cifuentes en la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid ha posat el focus sobre els títols que els polítics inclouen en els seus currículums i sobre les condicions en què els cursen, en el cas que realment arriben a fer-ho. Si s’haguera d’organitzar una classificació dels màsters preferits pels càrrecs públics del PP, els de l’IESE Business School de la Universitat de Navarra serien, segurament, els preferits.

No obstant això, a escala més local criden l’atenció altres preferències. Entre càrrecs, assessors i dirigents del PP a Alacant, per exemple, són comuns els títols obtinguts en Fundesem Business School, una antiga escola professional reconvertida en escola de negocis de l’empresariat alacantí que actualment està assetjada pels deutes, ha hagut de recórrer a una col·lecta entre empresaris per a pagar nòmines endarrerides del professorat i deu a la Generalitat Valenciana més d’un milió d’euros, la qual cosa pot acostar-la al concurs de creditors.

El deute de Fundesem amb l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) es deu a l’impagament del lloguer anual de 150.000 euros per l’edifici que l’escola ocupa a Alacant. El magnífic immoble va ser construït a propòsit, en l’època dels governs del PP en la Generalitat, per a llogar-lo a Fundesem per l’Impiva (Institut de la Mitjana i Petita Indústria Valenciana), organisme predecessor de l’actual Ivace.

Quatre dels 15 diputats provincials del PP, a més de funcionaris de suport o assessors del grup popular i fins i tot un diputat de les Corts Valencianes, i també regidors de l’Ajuntament d’Alacant, exhibeixen en els seus currículums cursos i màsters de Fundesem o han participat en algun dels seus programes que rep subvencions de la Diputació.

Dels quatre diputats provincials del PP amb títols de Fundesem, almenys dos van publicar en els seus currículums que tenien un màster en Direcció i Gestió d’Administracions Públiques per al qual no tenien prou nivell acadèmic perquè no eren llicenciats ni graduats. Es tracta de Javier Sendra, diputat de Medi Ambient, que va rebaixar a “curs” el títol en plena polèmica sobre Cifuentes, i d’Alejandro Morant, responsable d’Hisenda i Contractació, que cursa a més un MBA Executive també en Fundesem.

Els altres dos diputats provincials del PP són Carlos Castillo, amb un màster en Direcció i Gestió d’Administracions Públiques, i Francisco Manuel Sáez, amb un curs d’Alta Direcció Empresarial, ambdós en Fundesem.

Entre el personal dels populars en la Diputació Provincial d’Alacant hi ha altres currículums amb títols semblants. Així doncs, el director de l’àrea de Presidència, Juan Bautista Roselló, i el funcionari de suport i assessor José Vicente Marco tenen també el curs de Direcció i Gestió d’Administracions Públiques. L’últim afig que està fent, també en Fundesem, un curs de Social Media Management en les Agències de Desenvolupament Local.

Els cursos arriben fins a les Corts Valencianes, on el diputat alacantí José Juan Zaplana, que és llicenciat en Dret i Ciències Polítiques, ressenya en el seu currículum que és “titulat per l’escola de Negocis Fundesem el 2008”.

Actualment, Fundesem rep subvencions de la institució en què exerceixen el govern els populars. El president de la Diputació d’Alacant i alcalde de Calp, César Sánchez, ha subvencionat el 2017 i aquest 2018, amb 50.000 euros en cada exercici, la fundació per a la realització d’un Programa de Lideratge Públic que l’entitat va oferir per carta a tots els diputats en què els comunicava que, encara que el cost de la matrícula és de 3.450 euros, “s’ha creat un programa de beques amb el suport de la Diputació Provincial d’Alacant que permet reduir aquest import a 950 euros per a l’alumne”.

En la clausura de la primera edició del programa, al juny del 2017, es van fotografiar com a participants en aqueix programa el portaveu del PP en l’Ajuntament d’Alacant, Luis Barcala, els regidors d’aqueix partit María Dolores Padilla i Israel Cortés i l’exregidor Antonio Ardid. També ho va fer l’alcalde de Xàbia i portaveu socialista en la Corporació provincial, José Chulvi.

En qualitat de president de la Diputació, César Sánchez va assegurar en aquest acte de clausura que la institució continuaria col·laborant amb aqueix programa. “És la nostra responsabilitat construir una província millor”, va sentenciar.

Fundesem està a punt de la fallida. Una situació que va portar a la dimissió del seu degà, José Santacruz, a desembre passat i que li va impedir pagar els salaris als seus professors el 2017. Només fa uns mesos, gràcies a una col·lecta entre una quarantena d’empresaris, va aconseguir reunir 200.000 euros per a abonar nòmines pendents del professorat.

Un dels seus principals llastos econòmics és el deute pel lloguer de la seu amb l’Ivace, que augmenta cada mes. La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball va obrir un termini, abans que la via judicial es pose en marxa el pròxim mes de setembre, per a negociar una refinançament d’aqueix deute, que ja supera un milió d’euros. En cas contrari, s’iniciarà el procés judicial per a cobrar, que podria portar al desnonament i que obligaria al seu torn Fundesem a declarar el concurs de creditors, com ja va ocórrer a la patronal alacantina Coepa, pels seus deutes amb la Generalitat Valenciana.

“Hi ha bona predisposició”, assenyala a eldiario.es un portaveu del departament que dirigeix el conseller Rafael Climent. Però el fet és que l’Ivace no ha rebut encara la proposta de Fundesem. “No és una bona notícia que enguany, des del gener, tampoc han pagat cap mensualitat”.