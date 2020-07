Igualdad actualizará cada mes el sistema de renta valenciana de inclusión para evitar duplicidades con el ingreso mínimo vital

La negativa del Gobierno central a compartir datos con comunidades autónomas para gestionar el Ingreso Mínimo Vital ha provocado duplicidades en los pagos durante las primeras semanas de puesta en marcha del sistema. En el caso valenciano, algunos beneficiarios de la Renta Valenciana de Inclusión lo son también del Ingreso Mínimo Vital y recibirán una doble ayuda, que tendrá que subsanarse.

Más de 9.000 familias en la Comunitat Valenciana han recibido el Ingreso, según los datos del Ministerio de Seguridad Social, mientras que la Renta Valenciana de Inclusión incluye a 54.000 personas. Para evitar daños a las familias más vulnerables, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, se reunió el apsado martes con el ministro José Luis Escrivà, con idea de avanzar en un convenio de colaboración entre administraciones antes de 2021.

Según ha explicado la portavoz del Consell en la rueda de prensa de este viernes, se ha avanzado en la "gestión armonizada y conjunta de las dos ayudas" y se trabaja en establecer el mecanismo de compartir datos. Por el momento, la propuesta aceptada ha sido que la Generalitat realice una consulta masiva a los beneficiaros de la renta y el Gobierno responderá quienes han recibido el Ingreso Mínimo Vital y por qué cuantía. Así, según el decreto del Consell aprobado el pasado viernes, se realizará la diferencia entre ayudas para que la Generalitat complemente, si es necesario, las ayudas estatales por razón de vivienda o pobreza energética.

"Ahora las duplicidades no van a poder evitarse", ha admitido Oltra, "al menos durante los primeros 6 meses", hasta que se ponga en marcha el método de cogestión demandado por las autonomías. No obstante, ha indicado "cada mes pondremos al día a las personas que se incorporen al sistema", para evitar perjuicios económicos a las familias. "Se han detectado duplicidades pero no se pueden cuantificar hasta que esté en marcha el mecanismo de compartir datos", ha indicado.