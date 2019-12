Diari La Veu deixarà de publicar-se el 31 de desembre després de set anys oferint informació en valencià

Diari La Veu deixarà de publicar-se a partir del pròxim 31 de desembre. Edicions Diari La Veu, Coop. V. ha acordat aquest dimecres per unanimitat tancar el periòdic digital en valencià en no haver aconseguit les previsions econòmiques previstes per a seguir amb el treball periodístic professional. "No es donen les circumstàncies necessàries per a seguir amb el projecte de la manera com estava concebut", ha explicat el propi mitjà de comunicació.

La Veu ha estat editant tots els dies i durant set anys un periòdic en el difícil mercat de l'edició en valencià en dues etapes: la primera amb el domini www.laveupv.com i, la segona, des del 5 d'abril de 2017 fins a l'actualitat, amb el domini www.diarilaveu.com.

El periòdic ha explicat que aquest exercici "ha sigut molt complicat", per la qual cosa ha sigut impossible aconseguir finançament per a seguir més enllà del final de l'exercici. "Atesa la situació de falta d'ingressos, aquest dimecres s'ha acordat no continuar l'edició de Diari La Veu com a digital d'actualitat".

La cooperativa que ha gestionat el mitjà de comunicació assegura que durant el primer trimestre de 2020 estudiarà les possibilitats de futur que permeten continuar amb una altra mena de publicació i amb una altra periodicitat, encara que no de manera diària.