El PP valencià va demanar els expedients de les dones que pateixen violència de gènere, però l’Advocacia va dir que és il·legal

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat, Mónica Oltra, ha advertit que “el PP ja va demanar en el seu moment tots els expedients de totes les dones que pateixen violència de gènere que atenem des dels punts de la Generalitat”. Aquesta petició, segons Oltra, va encendre les alarmes dins del Govern valencià, per la qual cosa es va fer una consulta a l’Advocacia de la Generalitat. “Ens va dir que eren expedients que contenien informació molt sensible, perquè inclouen els comunicats mèdics de les lesions de les agressions i que no entra dins dels paràmetres del que un polític puga demanar”, ha explicat Oltra.

Per a Oltra “això és una darrere de l’altra”, i ha lamentat en referència al PP que “en les polítiques d’igualtat i de lluita contra la violència de gènere hi ha qui se sent incòmode i això és molt perillós”. La vicepresidenta i líder de Compromís ha criticat l’ús que ha volgut fer d’un procediment judicial per violència de gènere el portaveu del PP i exalcalde de Paiporta, Vicente Ibor, a l’hora demanar l’expedient i els noms de les treballadores que han assistit la presumpta víctima masclista.

La vicepresidenta recorda que amb aquest tipus de petició que va fer Ibor al jutjat, el que es fa és “estigmatitzar i acoquinar unes professionals a qui ningú ha de pertorbar”. Per això Mónica Oltra ha retret que “el senyor Ibor i el PP haurien de repensar molt bé aquestes actituds masclistes que no solament estan emparat, sinó que també estan tenint”.

Mónica Oltra ha fet dimecres les declaracions juntament amb l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, de qui fa poc es va saber que va ser objecte de vexacions masclistes per part del comandant de la Guàrdia Civil en la localitat, fets coneguts dins d’una investigació interna i per la qual cosa està temporalment suspés. La vicepresidenta ha sentenciat que “la lluita per la igualtat és democràtica, de drets humans i hauria de ser transversal”.