Ramon Tebar aposta per la innovació i la creació pròpia per a la nova temporada del Palau de la Música  

La nova temporada del Palau de la Música sorprendrà a més d'un parroquià habitual. L'Orquestra de València, acostumada a tocar partitures barroques i romàntiques, s'endinsarà en el classicisme de Mendelssohn i tocarà compositors dels segle XX i XXI com Matilde Salvador o Francisco Coll. Aquest últim, nascut a València el 1985 i interpretat i aclamat arreu del món, serà el compositor resident durant els dos anys que vénen i estrenarà obra pròpia.

Això és només un tast del tarannà que comença a implantar el nou director de l'Orquestra de València Ramón Tebar, i que el va consagrar als Estats Units. "Es tracta de cuidar allò que s'ha fet en el passat i innovar quan siga possible", explica Tebar. Per a la pròxima temporada, que comença a l'octubre, les tres grans línies artístiques que s'ha marcat són "interpretar, crear i ensenyar". Tebar defèn la qualitat de l'Orquestra de València i bromeja que "un dia explotarà el Palau de tant talent", però per aprofitar-lo vol recuperar el repertori "menys trillat", estrenar l'obra de quatre compositors valencians i tocar Mendelssohn com a camí per arribar a un Mozart.

A més ha programat 12 solistes perquè toquen amb l'Orquestra durant els 43 concerts de la temporada que ve i ha avisat que té ganes d'experimentar. Vol que l'orquestra siga "un lloc viu, on passen coses" i per això hi haurà almenys 15 classes magistrals que impartiran figures com el violoncel·lista Gautier Capuçon, i que seran obertes als professionals més enllà de l'Orquestra. "Hem de retenir un poc del coneixement que ve, els solistes solen venir dos dies, assajar i anar-se'n, enguany tindrem per exemple a un dels 5 millors violoncel·listes del món donant una masterclass, això ens ensenya i ens dóna projecció internacional", explica Tebar, qui vol convertir el Palau de la Música en un laboratori artístic.

La Temporada 2018-2019 que ha dissenyat, comptarà amb grans veus internacionals com Juan Diego Florez, Gregory Kunde o Zandra McMaster, dintre de l'abonament. També visitaran la Sala Iturbi els pianistes Grigory Sokolov i Murray Perahia o la violinista Janine Nansen. També hi ha espai per al talent valencià amb la soprano Eugenia Burgoyne, els directors Josep Vicent, Álvaro Albiach o Sergio Alapont i el mateix compositor Francisco Coll, el valencià més internacional amb només 33 anys.

"Ve una temporada d'excel·lència, molt equilibrada, de molta qualitat i que combina una aposta pels grans músics internacionals i valencians", ha subratllat la presidenta del Palau i regidora de Cultura, Gloria Tello. La mateixa Orquestra de València tocarà amb formacions valencianes com Spanish Brass, Amores, el Grup Instrumental i Estil Concertant. "Volem invertir en allò nostre i oferir un programa que qualsevol artista vulga vindre a València", ha conclòs el director Vicent Ros.

La temporada inclou 43 concerts, més quatre extraordinaris, i es desenvolupa des del 19 d'octubre fins al 21 de juny del 2019. A més d'aquests concerts regulars el Palau seguirà ampliant l'obertura cap a la ciutadania amb l'acostament a altres gèneres musicals com les músiques emergents, el pop-rock o el festival de jazz que se celebra ara mateix i fins al 17 de juliol.