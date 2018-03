Ximo Puig reconeix pràctiques "no correctes" de Gabriel Echávarri a Alacant i l'aparta com a candidat

El president de la Generalitat i líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha admès que l'alcalde d'Alacant, el també socialista Gabriel Echávarri, ha pogut incórrer en "pràctiques no correctes" encara que no en corrupció, i ha advocat per una "solució política" per a la "crisi" que viu l'ajuntament. A més, ha confirmat Echávarri no es presentarà a la reelecció com a secretari local del PSPV, en l'assemblea per a això convocada per al pròxim 24 de març en la Universitat d'Alacant.

El cap del Consell ha reconegut que en l'Ajuntament d'Alacant hi ha una "crisi política" que s'ha d'afrontar perquè els ciutadans "mereixen tenir un govern sòlid, de progrés i capaç de connectar amb la Generalitat", i s'ha mostrat convençut que Echávarri posarà "per sobre de qualsevol altra cosa l'interès general de la ciutadania d'Alacant" i prendrà les decisions que corresponguen.

El líder dels socialistes valencians ha sostingut que hi ha dos itineraris: un per a "l'estabilitat i el bon govern" de la ciutat i el segon, "que es faça cas al que van dir els ciutadans, que no volien al PP" en el govern municipal en els passats comicis.

El seu futur, pendent del judici oral

El portaveu del PSPV, Jorge Rodríguez, també s'ha referit a la situació de l'alcalde d'Alacant, processat pel 'Cas Comerç'. Rodríguez s'ha remès al codi ètic dels socialistes, que marca la renúncia dels seus càrrecs públics quan arriba el judici oral: "no obstant això, no és comparable una imputació per qüestions administratives, com és aquest cas, amb el que va succeir en la passada legislatura amb l'exalcaldesa Sonia Castedo, que va ser imputada per corrupció". No obstant això, ha apuntat que el futur candidat a l'alcaldia o a la secretaria general del PSPV a Alacant "està en mans dels militants".