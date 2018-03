Processat de nou l'alcalde d'Alacant per l'acomiadament d'una funcionària, cunyada del portaveu del PP

La magistrada del Jutjat d'Instrucció número dos d'Alacant, Patricia Romero, ha processat l'alcalde d'Alacant, el socialista Gabriel Echávarri, per la segona causa judicial que tenia pendent, l'acomiadament de la cunyada del portaveu municipal del PP, Luis Barcala.

La jutgessa Romero esgrimeix en l'acte que existeixen indicis d'un possible delicte de prevaricació administrativa del primer edil en entendre que el cessament de la funcionària Catalina Rodríguez va poder ser una represàlia per la denúncia que va interposar prèviament el grup municipal del PP per un presumpte fraccionament de contractes en la regidoria de Comerç. Precisament, per aqueixa suposada actuació delictiva Echávarri ja ha sigut processat, segons va confirmar l'Audiència Provincial recentment.

El que ha eixit ben parat de la causa oberta per l'acomiadament de la cunyada de Barcala és el regidor de Recursos Humans de l'Ajuntament d'Alacant, Carlos Giménez, a qui la jutgessa ha retirat el càrrec de prevaricació administrativa en suposar que l'edil va actuar "mogut per la preeminència orgànica de l'alcalde".

Ara les parts podran presentar els seus escrits d'acusació com a pas previ a l'obertura de judici oral, encara que Echávarri podrà recórrer la resolució davant l'Audiència Provincial. Amb aquest acte, el Jutjat d'Instrucció número 2 d'Alacant es posiciona en la mateixa línia que la Fiscalia, que es va oposar a l'intent del primer edil que s'arxivara la causa perquè, al seu parer, s'aprecien "indicis de desviació de poder greu" motivats per "represàlies".

Echávarri ha admès que es troba "fet pols" arran del seu doble processament judicial i ha afirmat que el "linxament" del que és objecte "no és normal".