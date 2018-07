Gandia estableix un nou protocol de prevenció davant possibles albiraments de meduses o caravel·les portugueses

L'Ajuntament de Gandia ha celebrat una reunió amb els diferents agents implicats en el mar després d'haver aparegut aquest dimecres a la vesprada una caravel·la portuguesa morta al tram final de la platja, un exemplar que també s'ha albirat en les últimes setmanes en diferents municipis del litoral valencià.

En aquest fòrum han participat representants de Salvament i Socorrisme de Creu Roja; el patró major de la Confraria de Pescadors, Domingo Ciurana; tècnics del departament de Turisme; el president de la Junta de Districte de Grau i Platja, Miguel Ángel Picornell; l'oficial encarregat dels quads de la Policia Local, Rafael Chaveli; el cap de la Policia Local, Marc Cuesta; i la regidora de Seguretat Ciutadana, Àngels Pérez.

A pesar que durant la reunió, s'ha valorat molt positivament tant el protocol d'actuació (fixat per la Generalitat Valenciana) com les mesures de prevenció que van ser establides per Creu Roja, s'ha volgut fer un pas més per a garantir la màxima seguretat possible.

D'acord amb el protocol i les recomanacions de la Generalitat Valenciana i de l'Institut d'Ecologia Litoral, s'ha acordat a Gandia especificar aquest actual protocol i adaptar-ho a les característiques de la platja de la capital de la Safor.

D'aquesta manera, segons ha explicat la regidora de Seguretat Ciutadana, Àngels Pérez, s'ha decidit que quan es detecte algun banc de meduses o qualsevol caravel·la portuguesa: Sota la bandera que determina si es pot banyar o no, es posarà una altra bandera blanca amb el dibuix d'una medusa perquè els banyistes tinguen coneixement al respecte; aquest distintiu es col·locarà en el sector on es troben els exemplars. Quan acabe el servei de Creu Roja, a les 20 hores, seguirà havent-hi servei de vigilància i atenció al banyista per part de la Policia Local en l'arena amb els quads, els quals mantindrien la sota bandera.

El pròxim pas és redactar el document específic per a Gandia, el qual s'enviarà a tots els agents implicats i a les empreses que es dediquen a activitats aquàtiques perquè tenen coneixement i actuen conjuntament en cas que apareguen aquestes espècies.

Àngels Pérez ha volgut donar un missatge de tranquil·litat a tota la ciutadania i ha assenyalat que el d'ahir va ser un cas molt puntual. "Gandia és una platja molt tranquil·la, molt segura, tenim als millors socorristes i als millors professionals i, com s'ha comprovat, estem preparats per a actuar davant el mínim albirament de meduses”.

Recomanacions

Respecte als principals consells que han de seguir els banyistes en cas de patir la picada d'una caravel·la portuguesa, és important que no toquen l'exemplar, que no es graten la zona afectada, que no usen aigua dolça sobre la ferida (lloc que pot incrementar el dolor) i que acudisquen immediatament a la posta sanitària més propera per a ser atesos.