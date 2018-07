Gandia prohibeix el bany en un tram de la platja davant l'aparició d'una caravel·la portuguesa

Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia ha hagut d'hissar la bandera roja i prohibir el bany a un tram de la platja Nord a les 18.45 hores de dimecres després d’haver-se trobat en la vora de la mar un exemplar de medusa de l’espècie caravel·la portuguesa, que estos dies estan arribant moribundes a la costa mediterrània.

El possible avistament per part dels banyistes d’un altre exemplar, que no s’ha localitzat, ha fet activar el protocol establert per a estes ocasions i per seguretat s’ha impedit el bany. Després de mitja hora de cerca i davant la falta de constància de la presència de l’animal marí s’ha restablert el bany.

Els serveis sanitaris han hagut d’atendre una xiqueta de curta edat que jugava en la vora de la platja en el moment que s’ha detectat la medusa morta. El fet que presentara signes de possible picadura en la cama, ha provocat que fora traslladada a l’hospital Sant Francesc de Borja per a tindre-la en observació.

Les altes temperatures de l’aigua estan facilitant l’acostament d’estos exemplars a la costa on els corrents acaben portant-les a la vora de la mar ja pràcticament mortes. La picadura, molt més dolorosa que les meduses habituals,aconsellen extremar les mesures de seguretat, sobretot, en persones més vulnerables com ara xiquets i gent gran.