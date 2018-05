El Pla contra la sequera de la Diputació ampliarà la seua dotació fins als 6 milions d’euros

Jorge Rodríguez ha sigut l'encarregat de presidir enguany la tradicional Solta d'Aigües en les sèquies Major i Muzquiz de Sueca, al costat de la secretària d'Estat de Medi ambient, María García Rodríguez. Des de 'Els Canos', el president de la Diputació de València ha destacat la importància de l'agricultura en l'economia local i autonòmica i ha anunciat noves inversions per a combatre la sequera en els municipis valencians.

En la seua visita d'aquest dijous a l'Albufera, on s'ha obert oficialment la temporada de reg, Rodríguez ha avançat que el pla contra la sequera de la Diputació disposarà de 2 milions d'euros més provinents del superàvit, amb el que aconseguirà els 6.200.000 euros, que es destinaran a actuacions de reparació i millora de les xarxes de dipòsit i subministrament d'aigua dels municipis valencians.

Després de la publicació en el BOP de les bases d'aquest programa d'eficiència hídrica, s'obrirà un termini de 20 dies perquè els municipis –especialment els de menys grandària-, consorcis i mancomunitats presenten les seues sol·licituds per a escometre noves inversions en perforacions, emmagatzematge o dipòsits, captacions i xarxes distribució, amb un import màxim subvencionable per obra de 100.000 euros. A més d'en noves infraestructures i reparacions, també es podrà invertir en els mecanismes de mesura per a detectar les fugides d'aigua, cas dels comptadors electrònics.

Rodríguez ha explicat que aquest pla bianual contra la sequera eixirà enguany amb 4,2 milions d'euros, reservant altres 2 milions per al pròxim exercici. "Amb aquestes obres volem millorar l'eficiència de l'emmagatzematge i el subministrament d'un bé de primera necessitat, evitant fugides i tractant que l'aigua no es perda en el camí dels aqüífers a les aixetes dels nostres habitatges", ha precisat el president.

Durant la seua participació en l'acte organitzat per la Comunitat de Regants de Sueca, que compta amb 5.600 comuners i 8.300 hectàrees, en el seu major parteix arrossars i tarongers, Jorge Rodríguez ha manifestat que "l'agricultura és un sector fonamental en la nostra economia i és responsabilitat de les administracions públiques protegir-la i impulsar-la, perquè al mateix temps que dinamitzem una via important per a generar llocs de treball estem conservant el patrimoni de les valencianes i valencians".

En aquesta tradicional obertura de la temporada de reg, amb la solta d'aigües a l'Albufera, han participat també el delegat del Govern a la Comunitat, Juan Carlos Moragues, el president de la Comunitat de Regantes de Sueca, José Pascual Fortea; la presidenta de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), Mª Ángeles Ureña; la diputada de Turisme, Pilar Moncho; i l'alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit.