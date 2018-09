El Consell comença a negociar el canvi en el finançament autonòmic

Amb cinc anys de retard, des que va caducar l'actual sistema de finançament autonòmic, el Govern ha constituït aquest dimecres el Grup de Decisió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que negociarà la reforma del model.

Els representants valencians de l'Alt Comissionat per al Finançament han acudit a la seu del Ministeri d'Hisenda per a plantejar com es determina la insuficiència financera. Des del ministeri, explica conselleria que dirigeix Vicent Soler, contemplen la fórmula plantejada pels representants valencians entre les dues metodologies amb les quals es pretén treballar.

L'exposat per José Antonio Pérez i Rafael Beneyto contempla que "els diners es repartisquen, no pensant en les administracions, sinó en el pes que en les polítiques de despesa assumeix cadascuna de les administracions". Això és, evidenciant el desequilibri entre les competències de les autonomies i els recursos que aporta l'Estat. L'informe dels experts que es va presentar en el ministeri al juliol de 2017 ja va acreditar aquesta insuficiència de 16.484 milions d'euros corresponents a l'exercici del 2015.

Pérez i Beneyto han recalcat que el nou model ha de donar cobertura a les necessitats financeres de les autonomies "per a prestar els serveis bàsics dels ciutadans en condicions d'equitat, amb independència del territori en el qual residisquen". Des de la Generalitat valoren que el Govern reconega la insuficiència financera de les comunitats autònomes i l'arrencada les negociacions. "L'anterior Executiu mai no va voler ni asseure's a abordar el càlcul de la insuficiència financera de les autonomies".