La regidora Pilar Soriano (Compromís) serà una de les tres magues republicanes que recorreran València el 13 de gener

Per quart any consecutiu, les magues Llibertat, Igualtat i Fraternitat recorreran els carrers de València en una cavalcada inclosa en la ‘Festa de la infància’, una celebració laica recuperada per la Societat Coral el Micalet, però que es va organitzar en la República els anys 1936 i 1937 per a distraure els xiquets dels horrors de la guerra.

La novetat principal d’aquesta edició serà que, per primera vegada, una regidora de l’equip de govern municipal encarnarà una de les magues. En concret, l’edil de Medi Ambient Pilar Soriano farà de Fraternitat-Sororitat. L’acompanyaran Maria Escalona (Llibertat) i Beatriu Cardona (Igualtat).

“Estem les tres molt contentes”, ha comentat Soriano sobre l’oportunitat de representar les magues de gener.

La desfilada tindrà lloc el diumenge 13 de gener i eixirà a les 11.30 hores des del Parterre i recorrerà els carrers de la Pau, Sant Vicent i la plaça de l’Ajuntament.

Les amfitriones desfilaran acompanyades de 40 grups d’animació formats per diferents associacions de la Comunitat.

“Volem celebrar, amb els xiquets i xiquetes valencians una altra manera de viure Nadal: celebrant el solstici d’hivern”, assegura l’entitat organitzadora en la seua pàgina web.

Així, més de 40 grups, de manera altruista, ocuparan els carrers de València i els ompliran de música, balls, alegria i color. Entre aquests, destaquen els grups de dolçaina i tabal, de muixerangues, batucades o gegants i cabuts.

Segons l’entitat, està previst obsequiar el públic amb caretes infantils i més regals i sorpreses.

El lema d’enguany és la música i per això la vareta màgica de les magues tindrà forma de corxera. Com en les edicions anteriors, les magues seran acollides a l’Ajuntament de València, des del qual pronunciaran els seus discursos de cultura i amor. Com a colofó final actuarà Carraixet.