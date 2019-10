Crisi en el govern de València en forçar el PSPV en la comissió de l'EMT que Grezzi no estiga en les compareixences

Els socialistes consideren que no procedeix la seua presència com a president de l'empresa pública en els interrogatoris als treballadors, una mesura a la qual han donat suport PP, Cs i Vox La proposta ha encés els ànims i Grezzi ha desafiat al consell en afirmar que malgrat la votació, estarà present El vicealcalde Sergi Campillo (Compromis) adverteix que és una crisi i un abans i un després en el Govern i Compromís convocarà una reunió urgent Els socialistes sí que s'han alineat amb Compromís per a evitar que l'alcalde Joan Ribó comparega en la comissió