Ni Marzà ni Puig entenen "com pot algú estar en contra que hi haja menys alumnes per aula"

La conselleria d'Educació recorrerà la resolució de la ja famosa Secció Quarta del contenciós-administratiu del TSJ que anul·la la baixada de la ràtio d'alumnes per aula. El Tribunal Superior de Justícia valencià dictaminava a favor de l'associació d'escoles catòliques -Federació Espanyola de Religiosos de l'Ensenyament-Centres Catòlics de la Comunitat Valenciana- i considera que la conselleria no té competències per a regular el nombre d'alumnes per aula.

El conseller Vicent Marzá ha anunciat aquest dijous el recurs, ja que el seu departament considera que tenen els arguments jurídics suficients i que aquesta qüestió sí que és del seu departament, com a tantes altres en matèria educativa, que recauen sobre les comunitats autònomes.

Marzà ha explicat que la sentència del TSJ no afecta a la composició actual de les aules, ja que es refereix a la norma que regula el curs 2017-2018 i per al present hi ha una altra en vigor. L'orde, diu el conseller, també beneficia a les escoles concertades que la van recórrer, ja que amb els mateixos recursos atenen a 23 alumnes en lloc de 30. En paraules del titular d'Educació, la baixada de les ràtios permet una millor qualitat de les classes impartides per als alumnes. "No entenem com pot algú estar en contra", es pregunta.

La portaveu del PP, Isabel Bonig, ha aprofitat la sentència per a carregar contra la política educativa del Consell, considerant el text del TSJ una "garrotada" a l'Executiu autonòmic.

Sobre aquest tema, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrat el seu suport al conseller d'Educació. "Em sembla sorprenent que el PP estiga en contra que baixen les ràtios a les aules perquè els xiquets tinguen millor qualitat educativa", ha retret Puig.