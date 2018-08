El conseller va estar en contacte amb Compromís però Puig va negociar el 'sí' sense consultar ni comunicar res Oltra

La Conselleria d'Hisenda assegura que va informar durant tot el matí d'aquest dimecres, abans de la votació en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), de la negociació in extremis amb el Govern central que va fructificar en l'"acord històric" pel qual l'Estat assumirà mesures transitòries per import addicional de 850 milions d'euros per a la Comunitat Valenciana.

Fonts del departament que dirigeix Vicent Soler sostenen a Europa Press que el conseller va estar "des de primera hora del matí" en contacte amb dirigents de la coalició a nivell estatal, com el portaveu en el Congrés, Joan Baldoví, i autonòmic: la vicepresidenta del Consell i coportaveu de Compromís, Mónica Oltra, i la secretària autonòmica Clara Ferrando.

Des d'Hisenda rebutgen així les crítiques d'Oltra, que aquest dijous ha qualificat l'acord de "millorable" i ha defensat que "un maltractament singular necessita una reparació singular". En la mateixa línia, el portaveu adjunt de Compromís en Les Corts, Juan Ponce, ha admés l'existència de "malestar" en la coalició perquè el 'sí' del Consell en el CPFF "no estava pactat" en el Botànic.

La negociació es va produir "a contrarellotge i in extremis" fins a l'hora de la votació. "En tot moment, el conseller va convindre amb ells (Compromís) que, si el Govern no posava una millora tangible per a la Comunitat damunt de la taula, es mantindria l'abstenció", recalquen des de Conselleria.

Les mateixes fonts expliquen que els membres de la coalició insistien que la millora fóra tangible, al que Soler els va respondre que estaven en això, en negociació amb el Ministeri. Més tard es va incorporar el president Ximo Puig a l'última conversa amb la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en la qual es va ratificar l'oferta per a la Comunitat, relaten.

Com finalment es va produir "un canvi de circumstàncies", els representants del Govern valencià van entendre que "hi havia condicions de canviar el vot a positiu". En definitiva, des d'Hisenda sostenen que el Consell va votar "en coherència amb el que havia acordat" amb Compromís.

"Si el Govern no posa res, ací no es regala res", il·lustren les mateixes fonts, per a reiterar que els 850 milions de mesures transitòries és "una millora tangible innegable". Posen com a exemple els 350 milions per al deute del Consorci València 2007 de la Marina, la qual cosa que "s'ha posat damunt la taula després de deu anys en els quals miràvem amb enveja en els processos de negociació nacional".

Per tot això, des de la Conselleria insisteixen que "el conseller era el negociador" i "no hi ha dos governs; només un", ja que veuen l'acord Generalitat-Govern com "un èxit de tot el Consell".

"Això és fals"

"Això és fals", així es pronunciava el cap de gabinet de Mónica Oltra, Miquel Real, en un tuit desacreditant les explicacions donades des de les files socialistes.

Des de la coalició admeten els termes de la conversa mantinguda amb el conseller Vicent Soler explicada pels socialistes, però assenyalen que aquesta es va produir al matí del dimecres, mentre que la negociació definitiva la va realitzar el president Ximo Puig posteriorment el mateix dia.

Des de l'entorn de Mónica Oltra entenen que va haver-hi un canvi del que no van ser informats del sentit de vot, i que aquest va ser premeditat o "improvisat" el mateix dia.