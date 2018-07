Les societats immobiliàries que va vendre Bankia a preu de saldo reuneixen 5,1 milions de metres quadrats edificables

La desinversió que Bankia va dur a terme en empreses no financeres per ordre de la Unió Europea ha deixat en mans dels compradors molt de sòl que, amb la recuperació econòmica, ha disparat el seu valor. En alguns casos els ha fets milionaris. Només en la subhasta de la cartera “Juliet”, a la qual s’han presentat 29 “escollits” que eldiario.es ha revelat en exclusiva, els nous propietaris de les societats han accedit a 5.104.400 metres quadrats de superfície construïda o edificable.

Els actius propietat de les societats immobiliàries de la cartera Juliet de les quals Bankia va eixir entre els anys 2015 i 2016 tenien un valor inicial de 206 milions d’euros, però l’entitat, que ha de retornar 23.000 milions a l’Estat, els va vendre a preu de saldo. En dos casos acreditats per aquest diari, la venda de les participacions s’ha fet entre dues i deu vegades menys del preu fixat per PriceWaterhouse –la consultora que ha assessorat en aquesta operació– per al valor dels seus actius immobiliaris. Les empreses venudes tenien també un deute important de 247 milions d’euros.

Els beneficiaris d’aquesta operació han sigut fons d’inversió, com Vertrauen Real State, Hiperion Capital, Block Arquitectura, Drago Capital, Kaufman Jacobs, Patron Capital, Inveravante o Renta Corporación, o bufets d’advocats com Rodesca, Forest Partners, Cajigas Partners o Broseta Abogados. Fonts del sector expliquen que l’entrada de fons és habitual, però no tant la dels despatxos. Des de Bankia ho justifiquen en el coneixement que tenen dels concursos de creditors. De promotors, només n’hi ha cinc de 29: Sitges Creu, Fanumceo, Betubedei SL, Via Celere o Provia.

De les 17 societats de la cartera Juliet, 12 disposaven d’actius immobiliaris importants que han disparat els preus en els últims dos anys. En total, 5,1 milions de metres quadrats de sòl construït o edificable repartits per 14 províncies de tot Espanya.

Segons la informació en poder d’eldiario.es, els projectes tenen diferent interés, però alguns tenen terrenys en municipis mitjans declarats urbans i, fins i tot, a Madrid. També n’hi ha de molt preuats en ciutats de costa i a les Canàries.

Terrenys de Royactura per a 2,5 milions de metres de sòl a Móstoles.

Una de les societats més suculentes en què Bankia participava en un 74% va ser Alianza Inversión en Inmuebles Dos SL. La firma té uns actius valorats en 37,8 milions i disposa de sòls urbans a Madrid, Valdemoro (Madrid), Antigua (Fuerteventura), Badajoz, Mijas (Màlaga), Pinto (Madrid), Almodóvar del Río (Còrdova) o Alcalá de Guadaira (Sevilla), entre una dotzena de municipis. En total, 426.120 metres quadrats dels quals 12.445 estan construïts o són edificables.

Una altra de molt valuosa que va eixir a la venda va ser la societat Royactura SL, en què Bankia participava amb els empresaris madrilenys Tito José Pajares San Román i José Antonio San Román Hurtado. L’empresa disposa de 2,5 milions de metres quadrats de sòl urbanitzable a Móstoles.

Una altra societat venuda present en aquesta operació va ser Numzaan, de què Bankia tenia el 14%. En total, 2,1 milions de metres quadrats de sòl rústic en 12 finques per a una macrourbanització en el polígon El Zorongo de Saragossa.

A Orpesa, va eixir a la venda la societat Costa Bellver SA. Un solar d’ús residencial i 7 habitatges de luxe ja construïts en 51.000 metres quadrats. En aquesta mercantil, Bankia compartia propietat amb l’empresari valencià Eugenio Calabuig.

Navicosa Asturias, propietària dels terrenys de l’antiga fàbrica de Gijón Ceares, també va entrar en la desinversió de la cartera Juliet. El sòl està compost per dues finques de sòl no consolidat i es va reclassificar per construir-hi 1.200 habitatges. La societat estava en concurs i amb uns actius de 70 milions i un deute de 120. Si a hores d’ara es construïren els habitatges, els ingressos podrien superar els 180 milions d’euros.

A Vila-real la societat Espai Comercial Vila-real SL disposava de 338.745 metres quadrats de sòl urbanitzable per a ús terciari comercial. Bankia n’era propietària del 95% i tenia uns actius de 11,6 milions. Va vendre la seua participació a preu de saldo.