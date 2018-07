València esborrarà el polèmic mural que demana llibertat per als presos d'Alsasua

El polèmic mural de l'artista Elías Taño que demana llibertat per als presos d'Alsasua serà definitivament esborrat.

La qualificada per part de l'alcalde Joan Ribó com a 'serp d'estiu', ha evidenciat noves diferències entre Compromís, el PSPV i València en Comú, socis de govern a l'Ajuntament de València.

En aquest sentit, des de la part de Compromís, fonts d'alcaldia han explicat que l'obra s'eliminarà en els pròxims dies perquè ha quedat totalment deteriorada després de les diferents agressions amb pintura registrades en les últimes hores per grups vinculats a l'extrema dreta: "els serveis de neteja fan informes de l'estat dels murals de responsabilitat municipal i quan hi ha una deterioració evident per pintades, s'esborren per complet".

Amb tot, l'Ajuntament desconeixia el contingut de l'obra de Taño, encara que toca la mateixa temàtica que la que va realitzar anteriorment en el barri del Carmen i que van esborrar per error els serveis de neteja.

El Consistori va concedir el permís condicionat al fet que no apareguera cap referència a favor de la violència, el racisme, al·lusions sexistes, feixistes o de delictes d'odi.

No obstant això, la sentència d'Alsasua inclou per als condemnats els agreujants d'abús de superioritat i d'odi.

Sobre aquest tema, els tècnics municipals tenien previst passar a revisar si el mural complia els criteris marcats en el permís, la qual cosa no van poder fer pel fet que ja havia sigut alterat pels ultras.

Cessió d'espais públics

Per la seua banda, la portaveu del grup municipal socialista, Sandra Gómez, ha considerat que no s'han de cedir espais públics per a promoure missatges que atempten contra l'estat de dret, la democràcia i que a més poden generar conflictes o problemes de convivència.

"Som molt respectuosos amb la llibertat d'expressió en tots els vessants artístics que es desenvolupen en els seus propis espais, però en l'espai públic d'una institució com l'Ajuntament que representa a tots, els continguts dels missatges han d'estar més limitats i anar en positiu", ha afirmat.

En aquest cas, ha assegurat que es van posar "uns límits molt raonables que des del PSPV es considera que no es van complir", encara que ha reconegut que, tal com argumenten des de Compromís, la inspecció del mural es fa a posteriori.

Quant a València en Comú, han recordat que "la Llibertat d'Expressió és un dret fonamental reconegut en la nostra constitució i que no es pot equiparar ni emparar en aquest supòsit les accions de censura, que precisament busquen impedir l'exercici d'aquest dret".

Des d'aquest grup municipal vinculat a Podem han lamentat que des d'altres autoritats i des d'alguns mitjans de comunicació s'estiga intentant fer passar l'acció de la censura, un fet greu que atenta contra un dret fonamental, com una acció de llibertat d'expressió.

Per la seua part, tant PP com Ciutadans van criticar durament el que l'Ajuntament haja concedit un permís per a l'elaboració d'un mural que, en la seua opinió, justifica l'agressió a dos guàrdies civils i a les seues parelles.

De fet, el portaveu municipal de Ciutadans (Cs), Fernando Giner, i la regidor María Dolores Jiménez, acompanyats per la presidenta del Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme al País Basc (COVITE), Consuelo Ordóñez, han presentat la moció d'urgència que Ciutadans portarà aquest dijous al Ple de l'Ajuntament de València, en la qual demanaran un reconeixement a les víctimes d'Alsasua i que "l'alcalde no torne a cedir espai per a fomentar l'odi i la violència".