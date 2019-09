El 20% dels instruments utilitzats pels músics de carrer a València no estan permesos per l'actual ordenança municipal

El Rogle Cooperativa ha realitzat una enquesta entre els membres de l'associació Musicarte Urbano -concretament es van realitzar 45 entrevistes entre maig i juliol de 2019-, que integra als cantants i artistes de carrer de València, per a conéixer la situació d'aquest col·lectiu: "Definir quines eren les principals problemàtiques i reivindicacions". D'aquestes consultes es van extraure resultats i conclusions que van servir de base per a la posterior anàlisi jurídica "que obri una sèrie de possibilitats de canvi factibles i coherents de cara a l'Ordenança Reguladora del Domini Públic Municipal".

El perfil dels participants en l'estudi és d'un guitarrista que habitualment s'acompanya amb la veu, no inscrit en cap col·lectiu, que toca una mitjana de deu hores setmanals, sobretot en cap de setmana, principalement entre primavera i tardor i en zones per als vianants, places i terrasses del centre de València.

De les dades de l'estudi es desprén que la guitarra és l'instrument més usat a València (60% dels enquestats), mentre que el 42% cantarien -la majoria ho fa mentre a més toquen un altre instrument-. L'informe considera "cridaner" que alguns dels instruments que els músics utilitzen al carrer de forma quotidiana, una mica més del 20%, "no estan permesos segons la norma actual", com a guitarres i pianos elèctrics i determinats tipus de percussió.

Així, més de la meitat dels enquestats (53,3%) reconeix que necessitaria utilitzar amplificador, un percentatge al qual caldria afegir un 26,7% que depenent de les circumstàncies requereix amplificació. "En prohibir l'ordenança tot tipus d'amplificació, està incomodant o directament fent impossible una pràctica satisfactòria al 80% dels músics", reconeixen.

Horaris

L'actual normativa municipal estableix un horari durant el qual està permesa la música al carrer que va de les 10 a les 14 hores i de les 17 a les 22 hores tots els dies. No obstant això, més d'un 40% dels enquestats -que té com a preferència tocar a Ciutat Vella- no compleix aquests horaris en període estival i al voltant de 25% en temporada d'hivern.

Un grup de músics toca al barri valencià de Patraix.

Opinions sobre l'ordenança

La majoria dels músics (64,4%) considera que tocar a València té "certes complicacions", mentre que el 26,7% afirma que els resulta "prou complicat". Tan sols el 13,3% dels entrevistats dona algun element positiu, com el fet que els permisos siguen "accessibles". Els principals motius adduïts són el fet que no se'ls permet l'ús d'aparells amplificadors o per les restriccions que pateixen. Així, consideren que l'ordenança municipal discrimina a uns instruments sobre uns altres, per la qual cosa reclamen que es permeta l'ús d'amplificadors i dels instruments de percussió.

A més, el 94,7% dels intèrprets qualifiquen la normativa de "inadequada" (68,4%) o "molt inadequada" (26,3%) i opinen que és més complicat tocar a València que en altres ciutats on es troben amb menys restriccions: "S'està cuidant menys del que es deuria la música de carrer com a forma d'art urbà i lliure". Creuen que s'hauria de permetre l'amplificació, una major permissivitat de llocs i horaris, augmentar el període d'autoritzacions i la flexibilitat.

Incidències

Un 37,2% dels participants en l'estudi ha rebut advertiments de la policia "a vegades", un 25,6% "molt de tant en tant" i un 18,6% "mai", mentre que són una minoria els qui han sigut advertits "prou vegades" o "molt", 9,3% en cadascuna de les categories. D'aquesta manera, un 11,1% dels entrevistats ha sigut multat alguna vegada (el 4,4% ha sigut sancionat només una vegada i el 6,7% més d'una vegada), mentre que la gran majoria de músics (88,9%) mai han sigut multats.

Quant a les sancions -cinc en total-, la majoria d'elles (80%) van ser per l'ús d'amplificadors -l'altra sanció per tocar fora d'horari-, encara que es dona la circumstància que en només un dels casos es va realitzar algun tipus de mesurament sonor.

Autoritzacions

Només un 40% dels enquestats -el 54,5% dels quals es troben en actiu- té actualment l'autorització en vigor per a actuar al carrer, mentre que aquest percentatge ascendeix al 90% quant als artistes que han tramitat alguna vegada aquesta autorització en el passat: "Per les raons que siguen, s'ha produït cert grau de desafeccionament amb les autoritzacions a la seua tramitació".

El músic Borja Catanesi davant la Ciutat de les Arts i les Ciéncies de València. EFE

Un 93% dels artistes entrevistats valora de forma negativa l'actual model d'autorització, entre altres qüestions, per uns períodes d'autorització "inadequats" o perquè es requereix "molta antelació" per a sol·licitar el permís. Per això, plantegen un model alternatiu basat en dos possibles períodes d'adaptació, un curt i un altre llarg, "perquè els músics pogueren triar quin s'adapta millor a les seues circumstàncies".

Els intèrprets reclamen modificacions en l'ordenança, com la utilització d'un mesurador de decibels per part de la policia, canvis en matèria d'horaris perquè es permetera tocar al migdia i allargar l'horari nocturn, permetre la venda de discografia pròpia, a més de permetre l'ús d'amplificació o percussió ja que l'actual redacció "és molt confusa a l'hora de determinar si l'ús d'amplificació està totalment prohibit".

Conclusions

L'informe, en les seues conclusions, qualifica a València com "una ciutat problemàtica per a actuar" a causa d'una ordenança que els intèrprets consideren "inadequada i, en alguns punts, discriminadora i criminalitzadora", a més d'"obsoleta" si es compara amb les de ciutats com Madrid o Barcelona. Els músics reivindiquen una modificació de les polítiques de l'Ajuntament que facen de la música al carrer "un valor col·lectiu", la qual cosa pot ser "perfectament compatible amb el respecte dels interessos i necessitats" dels veïns.

Per tot això, consideren necessària l'obertura d'un debat públic, que implique els veïns i altres agents implicats, per a crear una ordenança "més inclusiva i adaptada als interessos dels diferents col·lectius implicats i a la societat en general". Precisament, aquest dissabte, a les 11 hores en las Naves, tindrà lloc una taula redona en la qual es presenta aquest estudi i se sotmetrà a debat.