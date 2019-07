Igea ficha al exdirector de Comunicación de la Junta de Castilla y León como jefe de prensa de la Consejería de Transparencia

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia de la Junta de Castilla y León ha fichado para jefe de prensa de su consejería al exdirector de Comunicación del Gobierno autonómico en la etapa de Juan Vicente Herrera. El periodista Alejandro Salgado, uno de los hombres que mejor conoce el funcionamiento de la Junta de Castilla y León, y que según fuentes del gobierno "no tiene carné" de ningún partido, pasa así de trabajar para el Partido Popular a hacerlo para Ciudadanos.

La etapa Herrera no destacó expresamente por su transparencia sino por el férreo control de la información sensible y de los medios de comunicación. Salgado afrontará ahora, en teoría, un papel muy distinto al desarrollado hasta el momento, en una Consejería que surge del deseo de Francisco Igea de sacar a la luz los secretos mejor guardados de la Junta como el del reparto de la publicidad institucional. "Nadie más levantará un teléfono para que una información no salga", llegó a anunciar Igea en una rueda de prensa. Durante la campaña electoral, el ahora consejero de Transparencia, siempre denostó la opacidad en la Junta.

Salgado, que desde que el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, renunció al cargo por ir en las listas del PP al Ayuntamiento de Valladolid, se había hecho cargo de la portavocía tras los consejos de gobierno, cesó el pasado jueves como director de Comunicación. Le sustituye Julio López Revuelta, licenciado en derecho, que fue concejal de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Salamanca.

Pero Salgado no es el único trabajador del Gobierno Herrera que recupera Igea. La anterior responsable de prensa de la Consejería de Economía, Raquel Sastre, que había vuelto a trabajar en uno de los diarios de José Luis Ulibarri, se incorpora de nuevo a la Junta, esta vez en la Consejería de Empleo, conocida como 'la séptima consejería del PP' aunque sea de Ciudadanos. Su titular, Germán Barrios, perteneció al PP y además enlazó cargos en la Consejería de Economía durante la etapa del controvertido Tomás Villanueva, imputado en el caso Perla Negra y en la Trama Eólica hasta su repentino fallecimiento.