La Junta de Castilla y León abrirá una investigación en el Hospital de Segovia por la exclusión de la UCI de una mujer de 78 años que falleció

La Junta de Castilla y León abrirá una investigación interna en el Hospital de Segovia para determinar si se excluyó a una paciente de 78 años de la UCI "por su edad", como ha denunciado públicamente la familia de la mujer, que acabó falleciendo poco después. Según aseguran, hay "una circular" en el centro hospitalario que indica que los mayores de 75 años no ingresarán en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha anunciado esta investigación y ha mostrado su "apoyo expreso" a los profesionales sanitarios que están trabajando en unas UCIs expandidas "al 250 por ciento". Casado ha recordado que los criterios que manejan los hospitales de la Comunidad son los que ha marcado la Sociedad Española de Medicina Interna y los que recoge la Comisión de Bioética de Castilla y León, publicado por eldiario.es.

Casado también ha reconocido que en el Hospital de Segovia hubo "días de desequilibrio, con más demandas de camas y con dificultades para obtener respiradores" y en los que "se han podido tomar difíciles" si bien ha recordado que "la edad no es un criterio único" para no acceder a una UCI. En este sentido ha explicado que en este momento en UCIs de hospitales de Castilla y León la persona más joven tiene 24 años y la más mayor 83. "Se valoran muchas cosas para ingresar a un paciente en Cuidados Intensivos, y también el contexto en ese momento. La UCI es un recurso que no significa que la persona se salve", ha añadido.