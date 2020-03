La Junta de Castilla y León anuncia el cierre de centros educativos y pide al Gobierno que declare estado de alarma

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario de este viernes que se van a tomar "medidas difíciles y complejas" entre ellas el cierre de centros educativos, lo que afecta a medio millón de niños y universitarios, mientras que los profesores deberán acudir a su trabajo. Además, ha solicitado que el Gobierno de la nación decrete el Estado de Alarma en la Comunidad, una medida que hasta el momento solo pide Castilla y León y de la que se ha informado al resto de fuerzas políticas en el Parlamento autonómico.

Carta del presidente de Castilla y León al presidente Pedro Sánchez pidiendo que declare el estado de alarma en Castilla y León. eldiario.es

77 nuevos casos en un día y 172 en estudio

La consejera de Sanidad, Verónica Casado ha confirmado 169 casos, 77 nuevos de ayer a este viernes, lo que significa que es una enfermedad "altamente contagiosa". En Miranda de Ebro, asegura que las medidas tomadas el miércoles empiezan a dar resultado el paquete de medidas mientras que en Burgos hay repunte de casos. También "preocupa" la situación de León con una decena de nuevos contagios confirmados. En Castilla y León han fallecido ya dos personas y hay 172 casos de posible contagio "en investigación".

La consejera ha insistido en medidas de "distanciamiento social". En cuanto al cierre de colegios, ha reconocido que ha sido motivo de debate, por el escaso riesgo de contagio, especialmente entre niños. La Junta está realizando formación en profesionales sanitarios para el manejo de pacientes con COVID-19. Casado ha subrayado la necesidad de prevenir, que "es clave", y ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad individual". Ha explicado que en la rueda de prensa, tanto ella como el presidente y el portavoz, han permanecido muy separados entre ellos por razones de seguridad sanitaria. Los periodistas han seguido su comparecencia por streaming y realizando preguntas por WhatsApp por los mismos motivos.

También ha pedido que no se acumulen las compras de alimentos, y que se haga "de manera razonable" sin que se produzcan aglomeraciones. "Tenemos que tener medidas razonables y proporcionadas. Si suspendemos clases no es para que los jóvenes vayan a las discotecas, tenemos que evitar las aglomeraciones".

La Junta ha recomendado que los viajes se limiten lo más posible. "Toda Europa está en contención reforzada, cuanto antes tomemos medidas, antes se evitará la mortalidad", ha dicho Casado.

Hay 112 profesionales sanitarios en aislamiento y 9 casos positivos y ya se ha presentado el Plan de Contingencia.

El transporte urbano queda suspendido en toda Castilla y León

El vicepresidente Francisco Igea, ha confirmado el cierre de centros docentes y de residencias universitarias excepto en el caso de estudiantes extranjeros que no puedan volver a sus países. Además se han suspendido las visitas en todas las residencias de mayores excepto por causas humanitarias. También quedan sin activad los centros de día y centros de atención temprana. Se cierran los puntos de encuentro familiar públicos y privados.

En cuanto al transporte urbano, queda suspendido en toda la Comunidad desde la medianoche de este viernes.

En cuanto a la actividad privada, recomiendan el cierre de todos los establecimientos de ocio y servicios, desde restaurantes a peluquerías, bares, cines, teatros y centros comerciales. La excepción estará en los establecimientos de distribución como tiendas, supermercados e hipermercados o gasolineras. El vicepresidente ha insistido en que es necesario permanecer en casa. El presidente de Castilla y León ha señalado por su parte, que mientras no se decrete el Estado de Alarma no se podrán cerrar centros comerciales y de ocio y solo pueden recomendar que suspendan su actividad.

Cierres y suspensiones durante 15 días

Los cierres anunciados por la Junta son en principio durante 15 días desde hoy. El cierre de los colegios se recomendó por Sanidad ayer por la mañana y se ratificó ayer por la noche, ha precisado la consejera de Sanidad. "Nos llamaron ayer por la mañana y lo decidimos ayer a las ocho de la tarde en el consejo interterritorial". Igea ha precisado que esta medida tiene un nivel incierto de efectividad. "Si mandamos medio millón de personas a su casa pero no tomamos medidas de contención social estamos propagando la enfermedad, por eso reiteramos la suspensión del transporte colectivo".

Las mascarillas "no sirven de nada para la población general"

Sobre la llegada de viajeros de Madrid y un posible "cierre", Fenández Mañueco ha precisado que no corresponde a la Junta. En cuanto al ámbito rural, la consejera de Sanidad, ha destacado que la dispersión de población juega "a favor" pero ha insistido en extremar medidas de higiene para evitar contagio en personas mayores. También ha avanzado que se agilizará la contratación de profesionales sanitarios. "Estamos haciendo un ejercicio de planificación intenso y ya estamos contratando nuevos profesionales, como para atender el teléfono 900, en el que hoy se han habilitado 10 puestos más". En cuanto al Plan de Contingencia, se está en el nivel 1, si se llega al 2 se habilitarán más zonas y en el 3 hospitales en desuso o incluso prefabricados, ha informado la consejera de Sanidad.

En cuanto a la distribución de mascarillas, ha dicho "está desaconsejado" ya que si se extraen mal no se evita el contagio, solo deben usarlos los que están contagiados. "no nos volvamos locos por las mascarillas, están desaconsejadas en población general, no sirven para nada. Agua y jabón, un lavado concienzudo. Los geles hidroalcohólicos solo están aconsejados en lugares donde no tengamos agua y jabón", ha subrayado Casado. La consejera ha comunicado en plena rueda de prensa un tercer fallecimiento en Segovia, una mujer de 98 años. El protocolo de manejo de cadáveres de fallecidos de COVID-19 está accesible a los profesionales y la consejera ha asegurado que no le consta que hayan existido problemas.

Fernández Mañueco e Igea, han destacado la "excelente disposición" del Arzobispado de Valladolid y de la Conferencia Episcopal sobre la Semana Santa puesto que están recomendando no acudir a actos litúrgicos, si bien no han decidido aún si se suspenden los actos en la semana de Pasión.

Miranda de Ebro

La consejera Casado se ha referido al caso de Miranda de Ebro, donde hay un importante foco de contagio y al paciente que dio problemas para aislamiento forzado por lo que se pidió al juez que ordenase medidas puesto que tanto él como los familiares deambulaban sin control por el hospital. "Se les hizo encuesta epidemiológica a familiares y se les mantuvo en aislamiento". Sobre el requerimiento que se hizo de trasladarlo al HUBU, Casado ha especificado que se trataba de un problema más de aislamiento que sanitario". Sin embargo, Casado no ha precisado, como preguntaba eldiario.es, cuándo se requirió a la autoridad judicial para que interviniese y durante cuantos días no hubo un aislamiento efectivo del paciente.

Sobre una puesta en marcha de medidas coercitivas, el presidente de Castilla y León ha comentado que es algo que se ha pedido al Gobierno de España -el estado de alarma lo contempla- y que actuarán conforme la ley lo permita en los casos en que se incumplan las medidas acordadas.

Sobre las medidas económicas, el consejero de Empleo tiene prevista una reunión con la mesa de Diálogo Social pero la decisión dependerá también de si se decreta o no el Estado de Alarma en Castilla y León.

"Es una situación excepcional y se trata de salvar vidas, no se trata de lo que te va a pasar a ti, se trata de lo que le va a pasar a tu abuelo, a tu ser querido si tu no haces lo correcto. A los jóvenes, no se trata de demostrar que no tenéis miedo a nada, se trata demostrar amor a los vuestros", ha insistido el vicepresidente.