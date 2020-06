El primo de Pablo Casado y alcalde de Meneses retira "el apoyo" al proyecto de la macrogranja aunque tendrá que dar licencia si cumple la normativa

El alcalde de Meneses de Campos (Palencia), Alberto Blanco, ha comunicado este jueves en el Pleno y a través de whatsapp que el Ayuntamiento retira el apoyo al proyecto de la macrogranja porcina que una empresa pretendía implantar en el pequeño municipio, tal y como informó eldiario.es el pasado lunes.

Blanco, primo del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, cuyos abuelos eran originarios del pueblo y el teniente alcalde, Guillermo Blanco también primo del alcalde y de Casado, eran los valedores de una macrogranja con más de 2.600 cerdas. El segundo de ellos era quien iba a vender las más de 20 hectáreas a los promotores a pesar de que vecinos del propio municipio y de los limítrofes y grupos ecologistas se mostrasen en contra. La explotación estaba prevista en zona ZEPA, a 200 metros de un río y produciría 17.444 metros cúbicos de purines que se acumularán en una balsa de 14.000 de capacidad que se llenaría en nueve meses, por lo que se vaciaría en tierras de valorización, también en el pueblo.

El regido reconoce en un comunicado que el proyecto ha pasado de ilusionar al Concejo Municipal "por entenderlo solvente y un campo de oportunidades para el pueblo" a afectarles "personalmente" tras "recibir un trato que no se corresponde" con lo que han querido aportar a Meneses.

"Entendemos que no podemos permitir que se cuestione la honorabilidad de ninguno de los representantes locales y menos de la manera en la que se está haciendo, cuando siempre se ha pretendido, con mayor o menor acierto, el mayor beneficio para el pueblo", dice el comunicado que se ha facilitado a este diario. Blanco explica que "la población en el medio rural se mantiene si hay trabajo" y que por ello el Ayuntamiento acogió la propuesta de una empresa "que ofrecía 14 o 15 puestos de trabajo" y que el Ayuntamiento la apoyó "pensando que sería una buena oportunidad para el pueblo" después de "décadas" sin ninguna propuesta que genere "riqueza y empleo".

El alcalde precisa que el Ayuntamiento no tiene capacidad "ni para vetar ni para aprobar propuesta alguna" y que "a nivel personal, solo ha supuesto trabajo y problemas". Añade además que "se ha traspasado la línea de lo asumible" y que sienten una "enorme decepción por cómo se ha atacado a parte de los miembros del Ayuntamiento" a pesar de que han trabajado de manera altruista. Así, aunque piensan que se trata de una buena oportunidad por el empleo que generará como por los impuestos que recibiría Meneses, retiran el apoyo al proyecto, algo que ya se ha comunicado a los promotores. Blanco se refiere a "injurias, mentiras y falsas informaciones" que perjudican "a nivel personal y familiar" a parte de los componentes del Ayuntamiento.

Sin embargo, que el Consistorio no apoye la implantación de la macrogranja no tiene por qué suponer que el proyecto no salga adelante y es algo que se aclara en el comunicado: "cuando una empresa presenta un proyecto cumpliendo la legalidad, el Ayuntamiento ha de dar el permiso independientemente del posicionamiento que tenga, pues de lo contrario estaría incumpliendo la legalidad, por lo que no tiene mucho sentido que se ataque al Ayuntamiento cuando la normativa, exigencias y visado corresponden a la Junta de Castilla y León", precisa.

"Todas las deleznables insinuaciones que se están realizando, no tienen ningún sentido, son injustificadas y malintencionadas. Se ha procurado no tanto atacar el proyecto en sí, como el ímpetu que se ha puesto en informar del nombre y apellidos de parte de los miembros de este Ayuntamiento y la relación de parentesco que estos puedan tener con un representante político conocido -Pablo Casado-, que de ninguna manera viene a cuento en este asunto, lo que deja claramente entrever cuál es el objetivo de estas publicaciones. Allá cada cual!!!", finaliza.