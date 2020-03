El coronavirus en las residencias de Castilla y León: 12 de cada 100 usuarios están en aislamiento

Los ancianos son el colectivo más vulnerable ante la epidemia del coronavirus. En Castilla y León hay 47.264 personas en residencias (de ancianos y personas con discapacidad), públicas o privadas, a las que no está permitido visitar para frenar el contagio y evitar que el virus entre en el recinto. Las trabajadoras de estas residencias tienen equipos de protección individual e intentan evitar todo contacto que no sea imprescindible. Ante las medidas de precaución tomadas en las residencias, 12 de cada 100 usuarios están en aislamiento por el coronavirus, aunque no todos presenten síntomas.

Según los últimos datos proporcionados por la Consejería de Familia, en Castilla y León hay 646 casos confirmados con coronavirus, 2.037 aislados con síntomas compatibles con el COVI19 y otras 3.932 personas que están aisladas a pesar de no haber presentado síntomas. Desde que comenzó la epidemia, ha fallecido 164 personas con el COVID19 confirmado con pruebas de detección molecular y 189 que presentaban síntomas compatibles aunque no se les haya realizado la prueba.

Segovia es la provincia más afectada, junto con Soria y Salamanca. El 33% de los usuarios segovianos está en aislamiento (904 residentes), frente al 30% de los usuarios sorianos (721) y el 17% de los salmantinos (1.164 residentes). La provincia con menor proporción de personas aisladas en residencias es Zamora, seguida de Valladolid. En Zamora, el 4,3% de los usuarios de residencias está en aislamiento -con y sin síntomas- y en Valladolid, se trata del 7,24% de todos los residentes. Valladolid es la provincia con más personas en residencias (7.555).