Valladolid gastará 32.000 euros al mes en desinfectar los parques infantiles y espera fijar una fecha para la reapertura la semana que viene

El grupo de trabajo del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este viernes destinar 32.483 euros mensuales para sufragar los costes derivados de la limpieza y desinfección de los espacios municipales. Esta medida es necesaria para cumplir con el punto 3.29 del acuerdo de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

La Concejalía de Medio Ambiente, responsable también de la gestión de Parques y Jardines, decidió no permitir el uso de estos espacios desde este pasado lunes aunque sí estaba permitido, al no poder proceder a la desinfección. Sobre una posible fecha para su reapertura, Sánchez explica que en los actuales contratos no estaba contemplada la desinfección diaria, por lo que hay que modificarlos. La aprobación del gasto extraordinario es el primer paso para proceder a su reapertura. "La semana que viene estaremos en disposición de dar una fecha".

La Junta reclama a los ayuntamientos que los parques infantiles, zonas deportivas, pistas skate o espa­cios de uso público al aire libre similares podrán estar abiertos al público siempre que en los mismos se respete un aforo máximo, se mantenga una distancia de seguridad, y se apliquen "diariamente" medidas destinadas "a la limpieza y desinfección de estos espacios en las áreas de contacto de las zonas comunes, tales como juegos de las zonas infantiles, aparatos de actividad física u otro mobiliario urbano de uso compartido". Hay que hacer una modificación del contrato.

Así, para permitir la reapertura con las nuevas condiciones sanitarias de los parques infantiles y zonas de equipamiento el equipo de trabajo ha aprobado destinar para su desinfección y limpieza diaria un total de 32.483 euros mensuales, lo que implicará en lo que queda de año 194.900 euros, 399.000 euros al año, que se financiarán del fondo COVID-19 creado por el Ayuntamiento de Valladolid.