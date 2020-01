Las plataformas de la Sanidad y el PSOE reprochan que el plan de Atención Primaria en los pueblos se diseñe sin los informes provinciales

"Cuando llega un paciente, hacemos un diagnóstico, ponemos un tratamiento y un pronóstico. Aquí no se ha hecho un diagnóstico, y ahora se ven obligados a hacer algo parecido a un diagnóstico", ha asegurado esta mañana el portavoz de las plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León, Luis Ocampo, en relación al plan de Sanidad rural que ha propuesto la consejera del ramo, Verónica Casado, quien ha solicitado ahora informes a cada gerencia provincial para ver cómo se puede implantar el proyecto.

Ocampo ha hecho estas declaraciones después de reunirse con el Grupo Socialista de las Cortes, que también ha cargado contra el plan de Atención Primaria rural, "que no tiene en cuenta nuestro territorio y no plantea ningún medio adicional", ha explicado el secretario general autonómico del PSOE, Luis Tudanca. "Han empezado la casa por el tejado. Tienen un plan y ahora hacen un diagnóstico", ha afeado el líder socialista.

"Se han ajustado a la precariedad. Si eso es lo que hay, que nos lo digan con toda claridad y que no lo vistan de colores", ha criticado el representante de las plataformas de Sanidad, que no ha descartado convocar movilizaciones en los próximos meses.

Compatibilidad del jefe de Pediatría del Río Hortega

El portavoz de las plataformas por la Sanidad Pública de Castilla y León ha anunciado que investigarán la compatibilidad del jefe de Pediatría del Río Hortega, Fernando Centeno, que también es jefe de Pediatría del Hospital privado Campo Grande. Y entonces estudiará si trasladar el caso a la Fiscalía.

"No entra dentro del tratamiento ordinario de la Ley de Compatibilidades, pero se puede dar un permiso especial", ha explicado Ocampo después de criticar que la UCI pediátrica se vaya a trasladar del Hospital Clínico al Río Hortega.

"Hay muchas unidades mixtas de neonatal y pediatría, y la doctrina europea va hacia reivindicar ese tipo de UCIs", ha remachado. El líder socialista ha recordado que su grupo ha solicitado los informes que justifican este traslado de servicios "que añade confusión e incertidumbre entre los profesionales".

Jornada en las Cortes

Las plataformas organizarán en las Cortes una jornada sobre Atención Primaria en el medio rural con expertos y profesionales con experiencia reconocida. Será el 28 de marzo y la consejera estará invitada.

"El objetivo es analizar cómo mejorar la Atención Primaria desde el punto de vista técnico, profesional y científico", ha añadido esta mañana el líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, que ha insistido en que su grupo no se sentará a negociar con PP, Ciudadanos y Vox "para cargarse la Sanidad pública". Sin embargo, esto no significa que el PSOE no vaya a seguir llevando propuestas al Parlamento autonómico. "Más grupos de trabajo no, que para cuando queramos hacer algo para mejorar la Sanidad, no quedará mundo rural al que hacer reforma".