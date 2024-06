La boxeadora refugiada que hará historia en los Juegos Olímpicos: “No debemos avergonzarnos de ser refugiados”

De todos los atletas que competirán en el Equipo Olímpico de Refugiados durante los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Francia del 26 de julio al 11 de agosto, solo la boxeadora Cindy Ngamba ha conseguido clasificarse durante las pruebas previas por sus buenos resultados. El resto de atletas refugiados que competirán en diferentes categorías como bádminton, tiro, levantamiento de pesas, etc., han sido invitados a participar por el Comité Olímpico Internacional (COI), un organismo que otorga invitaciones a los mejores atletas del Programa de Refugiados Olímpicos que no han conseguido clasificarse por sí mismos en las pruebas clasificatorias.

La joven boxeadora dejó su país natal, Camerún, con apenas 10 años. Tras pasar por Francia, buscó asilo en Reino Unido junto a su hermano. A pesar de llevar más de 15 años viviendo en Gran Bretaña y ser una deportista de elite, todavía no ha conseguido la nacionalidad británica. Actualmente, la boxeadora no puede competir por este país africano ya que tiene el estatus de refugiada en Reino Unido por su orientación sexual.

En Camerún, la homosexualidad es un delito. Amnistía Internacional ha denunciado en numerosas ocasiones los casos de tortura y encarcelamiento de personas del colectivo LGBTI en Camerún. Para Cindy –quién ha declarado abiertamente su orientación sexual– volver al país que la vio nacer podría suponerle ir a la cárcel o destruir su carrera profesional.

Las dificultades a las que se enfrentan los refugiados para entrenar o competir han impulsado la creación de este mecanismo especial para el Equipo Olímpico de Refugiados, con el objetivo de poder darles la oportunidad de competir. Si bien en los Juegos de Río de 2016 solo participaron 10 atletas, en los Juegos de París 2024, participarán el triple de deportistas, dado que el número de personas desplazadas internas y refugiadas se ha incrementado considerablemente en los últimos 5 años. Según Naciones Unidas, en 2023, el número de refugiados ha aumentado a 36 millones de personas mientras que en 2016 el número de refugiados a nivel mundial era de 22 millones. Además, en 2023 el Equipo Olímpico de Refugiados otorgó 76 becas a atletas de elite que no podían competir ni por su país de origen ni por el país donde residían, ya que no poseen la nacionalidad de este último. Esto les permite competir a nivel internacional en otras competiciones.

A sus 26 años, la boxeadora acumula diferentes premios de boxeo en tres categorías de peso diferentes. El Comité Olímpico Internacional ha intentado ayudarla para que pueda obtener la nacionalidad británica y así competir por su país de acogida, pero todavía no lo ha conseguido. Desde Bolton, ciudad al norte de Manchester (Inglaterra), tras un duro entrenamiento en el Club Elite boxing y vestida con un chándal deportivo, Cindy se disculpa un millón de veces por haber llegado tarde a la entrevista.

¿Qué sintió cuando le dijeron que iba a participar en los Juegos Olímpicos de 2024?

Fue abrumador, un honor. Es algo con lo que he estado soñando desde que me uní al Equipo Olímpico de Refugiados. Simplemente no podía creerlo.

¿Qué le gustaría lograr en los Juegos Olímpicos?

Ir a los Juegos Olímpicos es un logro por obtener una medalla, no cualquier medalla, sino obtener el oro. No tengo palabras, realmente no puedo visualizarlo, no puedo pensar mucho en ello. Significa el mundo para mí, podría terminar llorando. Es increíble con todas las atletas con las que voy a estar compitiendo. Para mí, salir con el oro, solo demuestra al mundo de lo que soy capaz y lo que puedo lograr como ser humano, como mujer.

¿Por qué escogió el boxeo?

Siempre me ha gustado salir con los chicos cuando era pequeña, nunca con las chicas. Crecí con hermanos. Mi hermano fue muy duro conmigo y siempre solíamos pelear y discutir, nos odiábamos. A medida que iba creciendo, me di cuenta de que no me gustaba mucho maquillarme ni vestirme bien. Me gustaba pasar el rato con los niños. Siempre pensé que me iba a convertir en una jugadora de fútbol, quería algo que fuera intenso y, cuando aprendí boxeo, la fue muy desafiante.

Nunca había oído hablar de él cuando estaba en Camerún, sino después de cuatro o cinco años en el Reino Unido. Entonces aprendí a boxear. Era algo que nunca había hecho en toda mi vida. Mi cuerpo tuvo que volver a aprender a moverse y mantener las manos en alto y la postura de boxeo. Me gusta lo que es nuevo, algo que es desafiante. Cuando algo es desafiante, aprendes mucho sobre ti misma y ves cosas que nunca supiste de ti misma.

Creían que representaba al equipo de boxeo de Gran Bretaña, porque estaba con el equipo de boxeo de Gran Bretaña, pero les dije que no: “Estoy representando al equipo de refugiados”. “¿Hay un equipo para refugiados?”, me preguntaron. “Sí, lo hay”

¿Cree que, ahora que es una deportista de elite y va a estar en los Juegos Olímpicos, se podrá acelerar su proceso la nacionalización británica?

Cuando obtuve el estatuto de refugiada en 2020, era muy cerrada a hablar de ello, no te voy a mentir. No es algo de lo que realmente quieras hablar. Estaba muy avergonzada, así que lo mantuve en silencio por un tiempo.

No fue hasta que me uní a la Federación de Refugiados cuando escuché hablar sobre todos esos atletas que habían ido a los Juegos Olímpicos de 2020. Habían logrado tantas cosas… La gente los elogiaba y los respetaba, y eran una especie de modelos a seguir para todos los atletas. Para mí, lo vi como, wow, en realidad hay personas que son abiertas a los refugiados y lo ven como algo bueno, no como algo malo. Esa experiencia me abrió los ojos y me hizo entender que no hay nada por lo que avergonzarse porque es algo hermoso.

La realidad es que me sorprende mucho que haya gente aún no sabe nada sobre el Equipo de Refugiados. Fui a un torneo internacional y la gente me preguntó: “¿A quién representas?”. Creían que representaba al equipo de boxeo de Gran Bretaña, porque estaba con el equipo de boxeo de Gran Bretaña, pero les dije que no: “Estoy representando al equipo de refugiados”. “¿Hay un equipo para refugiados?”, me preguntaron. “Sí, lo hay”. Pero es cierto que ahora, en 2024, en París, se está haciendo más conocido, la gente sabe más sobre el Equipo de Refugiados.

En mi caso, al tener redes sociales, la gente sabe que soy refugiada y que he sido la primera boxeadora en calificarse para los Juegos Olímpicos, porque nunca ha habido una boxeadora que se haya clasificado. La gente me mira y está pensando: “¿Cómo lo hace?”. Sabes, no es magia. Yo sólo soy una atleta, igual que cualquier otra atleta. Pero la única diferencia es que tengo un documento que dice que soy refugiada. Soy sólo otra atleta, al igual que cualquier persona que tiene metas que aspira en la vida. Y simplemente trabajé duro y lo he logrado.

¿Qué mensaje querría enviar a todos los refugiados que tienen dificultades para alcanzar sus sueños?

Que no deben avergonzarse de ser refugiados. Deberían trabajar duro, como cualquier otro atleta, su éxito valdrá la pena. Hay millones de refugiados en todo el mundo, a algunos ni siquiera se les da la oportunidad. A mí me dieron la oportunidad e hice lo mejor de ella. Voy a rezar a Dios para que me asegure que saco lo mejor de mí cuando esté en París. Espero que todos los refugiados que no tienen la oportunidad, pero que todavía están esperando [la oportunidad], la vean y sigan luchando y esforzándose en la vida. Y la oportunidad vendrá, tendrán éxito en el futuro.