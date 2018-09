La Comisión Europea mantiene en secreto sus investigaciones sobre los CIE y las devoluciones en Ceuta y Melilla

La Comisión Europea hace evaluaciones anuales sobre el comportamiento de los Estados en sus fronteras. En el caso español, hay dos informes sobre la frontera sur y las deportaciones.

La diputada de IU Marina Albiol los ha conocido este miércoles, meses después de haber visitado Ceuta y Melilla y haber denunciado el trato a los migrantes. "Son informes confidenciales sin motivo", explica Albiol: "No se está poniendo en peligro la seguridad de nadie, son secretos y confidenciales más por mantener ocultas son vergüenzas que porque deban serlos".

"Son secretos, como lo fueron los del TTIP, y no nos han dado copias; ni nos han dejado tomar notas, ni fotos. No hemos podido entrar con el móvil y hemos tenido que firmar un documento de confidencialidad: no puedo divulgar nada bajo amenazas", explica Albiol.

"Ahora vamos a exigir que sean públicos", prosigue: "Vamos a enviar una carta al comisario de Migración, Dimitris Avramopoulos, para exigirle que, como contienen información relevante para el Estado español, que los publiquen ya".

Albiol afirma: "No voy a desvelar el contenido, pero entendemos que si se ha hecho una evaluación y ha visitado los CIE, los aeropuertos, las fronteras, pedimos que las conclusiones de cómo se está aplicando Schengen se conozcan, y más teniendo en cuenta que Ceuta y Melilla son un limbo. Hay devoluciones en caliente; están las devoluciones exprés de Sánchez, y la violencia estructural. Si se está evaluando, pues que lo hagan público. Ellos han estado y lo han visitado: tienen que hacer público lo que han visto".

¿Y qué han visto? "Lo que han visto todos, y confirman lo que ya sospechamos. Nosotros siempre hemos denunciado la complicidad de la UE y el Gobierno de España en que todo vale para que no entre nadie en Europa; en la política de externalización de fronteras, de los retornos... España es alumno aventajado y hay complicidad para que no entre nadie en Europa".

La UE hace estos informes periódicamente, son evaluaciones anuales sobre la aplicación de Schengen: "Estamos hablando de cómo se producen las devoluciones en frontera, de las condiciones en las que están detenidos, en los CIE, en el asilo", explica Albiol.