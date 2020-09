Interior reabre los CIE cerrados por la pandemia para reactivar la maquinaria de expulsión de inmigrantes

El Ministerio del Interior ha ordenado la reapertura de todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de España, después de permanecer meses inoperativos debido a la imposibilidad de deportar inmigrantes por el cierre de fronteras ligado a la pandemia. Ahora, el Gobierno considera estar "en disposición de volver a retomar esta política de retorno" y los CIE volverán a encerrar a personas sin papeles.

"Al igual que se fueron cesando internamientos en los CIE tras la declaración del estado de alarma cuando la capacidad de retorno fue tendiendo a cero, ahora estamos en disposición de volver a retomar esta política de retorno", confirman desde el Ministerio a elDiario.es. "Estas capacidades se enmarcan en la política migratoria puesta en marcha por el Ministerio del Interior y que tiene como principales ejes la lucha contra las mafias que trafican con personas y la cooperación con los países de origen y tránsito", apuntan las mismas fuentes, que no aclaran si el internamiento se limitará a nacionalidades concretas, en función de la posibilidad real de expulsión: "Las normas aplicadas son las mismas de antes de la pandemia".

A finales de marzo, Interior comenzó a cerrar de manera paulatina distintos centros de internamiento de España, a medida que sus instalaciones quedaban vacías ante la imposibilidad de expulsar a los inmigrantes encerrados.

A pesar de las peticiones del Defensor del Pueblo y ONG, que urgían la liberación inmediata de todos los internos debido a su situación "particularmente vulnerable", Fernando Grande-Marlaska insistía en no ordenar su cierre, sino vaciar estos centros a medida que los migrantes fuesen cumpliendo los 60 días de plazo máximo de estancia.

Finalmente, todos los CIE de España quedaron inoperativos en mayo, tras la liberación de los últimos internos del centro de Algeciras. "Somos conscientes de que esta situación responde al carácter extraordinario que caracteriza a la coyuntura provocada por el coronavirus y, por eso, seguiremos luchando para que este cierre sea irreversible y hasta que consigamos convertirlo en definitivo", respondieron entonces desde la plataforma CIEs NO, que lleva años solicitando el final de estos centros.

La reapertura se produce tras el pico de llegadas de pateras registrado en las últimas semanas en las costas españolas. Este martes, más de 500 personas alcanzaron España en inestables embarcaciones, principalmente Murcia y Baleares.

Los CIE son edificios públicos no penitenciarios pero de gestión policial donde son encerradas personas que se encuentran en España de manera irregular. El motivo de su privación de libertad es, por lo tanto, haber cometido la falta administrativa que supone no tener los papeles en regla, no un delito. Una instrucción policial impide internar a personas sin que exista una posibilidad real de retorno, pero en 2019 el 39,6% de quienes pasaron por estas instalaciones quedaron en libertad.