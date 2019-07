Al menos 40 migrantes muertos y 80 heridos en un ataque de cazabombarderos en Trípoli

Al menos 40 migrantes han muerto y más de 80 han resultado heridos en un supuesto bombardeo de las tropas bajo el mando del mariscal Jalifa Hafter que afectó a un centro de detención en la localidad de Tajura, en el sur de Trípoli, según ha informado el gobierno sostenido por la ONU en la capital (GNA).

Según la fuente, el ataque, perpetrado por cazabombarderos F-16 se produjo al caer la noche y causó un amplio número de heridos. "Los equipos de socorro se encuentran trabajando en el lugar del ataque. Hay decenas de víctimas", ha explicado a Efe un portavoz de la operación "Volcán de la ira", lanzada por el GNA para contrarrestar la ofensiva de Hafter contra la capital.

El hombre fuerte del país puso cerco a Trípoli el pasado 4 de abril con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un claro mensaje a la comunidad internacional que tenía como primer objetivo arruinar el actual plan de paz.

Desde entonces, se suceden los combates en las áreas rurales del sur de Trípoli, en una espiral de violencia que ya ha causado cerca de 600 muertos, más de 5.000 heridos y obligado a más 30.000 familias a abandonar sus hogares y a convertirse en desplazados internos.

Los enfrentamientos armados también han afectado gravemente a miles de migrantes, en su mayoría de origen subsahariano, que se encuentran en los alrededores de la capital a la espera de poder viajar de forma irregular a Europa o que han sido recluidos en centros de detención tras haber fracasado en el intento.

Flavio Di Giacomo, portavoz del área del Mediterráneo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ha calificado el ataque como "una terrible tragedia" que demuestra una vez más que Libia no es un puerto seguro para devolver a los migrantes rescatados en la ruta marítima que lleva a Italia. "Ahora más que nunca, Libia es un país muy peligroso. Mientras los enfrentamientos militares continúan en el país, los migrantes rescatados en el mar son trasladados a centros de detención donde su vida corre un gran riesgo. Los migrantes no deben ser devueltos a Libia", ha sentenciado en un mensaje en Twitter.

