La oposición critica el "ínfimo aumento" de la ayuda al desarrollo en los presupuestos del Gobierno

"No es el incremento que probablemente todos hubiéramos deseado". El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, inauguraba este lunes con estas palabras su intervención en el Congreso de los Diputados para presentar los fondos que el Gobierno prevé destinar a cooperación al desarrollo en su proyecto de presupuestos.

Para 2019, el Ejecutivo pretende inyectar a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) un 0,23% de la Renta Nacional Bruta (RNB) prevista para este año , frente al 0,22% presupuestado en 2018, respectivamente. Si las cuentas presentadas salen adelante y se gastan todos los fondos previstos, la AOD se situará en 2.937,96 millones de euros, lo que en términos absolutos supone algo más de 336 millones de euros más que en 2018, un aumento del 12,9%.

Durante su comparecencia en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, De Laiglesia ha desgranado las diferentes partidas presupuestarias que componen la ayuda al desarrollo y, respecto a la dotación prevista, ha defendido que el Gobierno "no ha podido hacer mucho más" con el "mismo" techo de gasto que en 2018, después de que el Senado tumbara el pasado diciembre la senda de déficit aprobada por el Congreso.

"Nos hubiera gustado acercarnos con más celeridad al 0,4% de la RNB si el escenario hubiera sido el apropiado", ha asegurado. Con esta cifra, el secretario de Estado se ha referido a la cantidad reclamada en reiteradas ocasiones por todos los partidos políticos y plasmada en una Proposición No de Ley que en 2017 pidió al Ejecutivo de Mariano Rajoy que caminara hacia el objetivo del 0,4% de la RNB a ayuda al desarrollo para 2020. De Laiglesia ha reconocido que las cifras destinadas en el actual proyecto de PGE a ayuda al desarrollo se encuentran "lejos" de esta meta.

No obstante, el secretario de Estado ha asegurado que el incremento de la AOD y del monto destinado a cooperación en el proyecto de PGE "es un reflejo de un cambio de tendencia indudable que muestra el compromiso de España ante los problemas de desarrollo sostenible global y que debe sostener el punto de partida de una recuperación a un ritmo más intenso en los próximos ejercicios". En esta línea, ha subrayado el aumento de algunas partidas presupuestarias como la destinada a la Agencia Estatal de Cooperación Internacional para el Desarrollo o la Acción Humanitaria, así como de la "eficacia y calidad" de los fondos previstos.

Las cifras aportadas por el Secretario de Estado han suscitado las críticas de los grupos parlamentarios de la oposición asistentes a la comisión. El primero en intervenir ha sido Luis Miguel Salvador, representante de Ciudadanos, quien ha respondido que el techo de gasto "no tiene nada que ver porque desde el principio no tenían intención" de incrementar los fondos, en referencia al acuerdo suscrito entre PSOE y Unidos Podemos el pasado octubre, que no hacía ninguna mención a la cooperación al desarrollo. "Es un crecimiento ínfimo de la cooperación al desarrollo, un claro suspenso", ha espetado el representante de la formación naranja.

En este sentido, Noelia Vera, diputada del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha asegurado también que desde su formación "no están satisfechos" con las partidas asignadas a cooperación al desarrollo.

"Es insuficiente, a este paso llegamos al 0,7% en 2044", ha dicho Vera, quien, no obstante, ha apuntado que desde su grupo "entienden que de un día para otro no se puede revertir el desmantelamiento del Partido Popular", en referencia a los años de recortes que han mermado más de un 70% los recursos destinados a la política de cooperación. Durante su intervención, Vera ha tendido la mano al Gobierno para negociar un aumento de la cifra prevista para AOD.

Por su parte, el diputado del grupo popular José María Chiquillo ha expresado su "tremenda decepción" con el proyecto de PGE del Gobierno. "No son lo que esperábamos", ha opinado. "Respecto al 0,4%, ¿dónde ha quedado eso? ¿O esas PNL eran oportunistas y demagógicas? Tendríamos que estar hablando del 0,32% de la RNB. El esfuerzo es insuficiente, porque sigue la inercia del crecimiento económico de España", ha indicado Chiquillo, a lo que De Laiglesia ha constado que, con el presupuesto del PP para 2018, "era imposible hacer una senda creíble para 2020".

Críticas al aumento de fondos para el Fonprode

Desde la oposición también se ha cuestionado que el Gobierno incluya como AOD los fondos destinados a atender a personas refugiadas en España o que en las cuentas "no se materialice" el compromiso con la Agenda 2030. Sin embargo, uno de los focos de mayores críticas por parte de los diputados presentes en la comisión ha sido el aumento del dinero destinado a otra de las patas de la política de cooperación, el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), que este año registra un incremento del 25,8%, hasta los 249,23 millones de euros, después de dos ejercicios en los que la partida se ha mantenido congelada.

La dotación presupuestaria para este instrumento financiero basado principalmente en la concesión de créditos a empresas públicas o privadas en países empobrecidos ha sido cuestionada en anteriores ocasiones por la sociedad civil debido a la "enorme infraejecución" en los últimos ejercicios, lo que ha vuelto a centrar las críticas de la oposición. L os informes de ejecución presupuestaria de los años 2015, 2016 y 2017 demostraron que el Fonprode no tocó ni un solo euro de los más de 669 millones destinados a financiar el fondo durante esos ejercicios , según ha informado eldiario.es.

"No hay por dónde cogerlo, suena más a poner dinero donde se sabe que no se va a gastar", ha opinado el representante de Ciudadanos. "Se ponen más millones en las partidas más difícilmente ejecutables como el Fondo del Agua y el Fonprode, son presupuestos inflados", ha espetado, por su parte, Chiquillo. También Vera ha cuestionado "la subida espeluznante", dice, de la partida destinada al Fondo. "No lo podemos entender, queremos luchar contra la pobreza y esta es una visión empresarial del desarrollo que aumenta la deuda de los países donde se aplica", ha esgrimido la diputada.

De Laiglesia ha expuesto el incremento "notorio" del montante previsto para el Fonprode, tras lo que se ha comprometido a "trabajar para alcanzar la máxima ejecución y alcanzar niveles acorde con los de los otros instrumentos". Asimismo, ha reconocido que "para desarrollar totalmente el potencial de este instrumento son necesarias reformas procedimentales y normativas".

Sobre esta cuestión le ha preguntado la diputada Carlota Merchán, del grupo parlamentario socialista, quien tras defender "la validez y pertinencia del instrumento", ha puesto sobre la mesa la "necesidad de revisarlo y ampliar el conocimiento que tenemos del mismo". "Nos preocupa mucho las dificultades para hacer proyectos", ha opinado Merchán.

De Laiglesia ha coincidido en la necesidad de "revisar" el Fonprode "revirtiendo la reforma que se produjo años atrás y volver al marco legal original". La modificación del fondo, aprobada en 2014, supuso, entre otras cosas, la supresión del porcentaje máximo de ayuda no reembolsable o la eliminación de obligación de publicar los resultados de sus operaciones.

El anterior Gobierno prometió antes de la moción de censura una reforma del Fonprode que el PSOE en la oposición apoyaba siempre y cuando "volviese a dar peso a las prioridades de la cooperación". Este lunes, De Laiglesia ha defendido la existencia del fondo alegando que "la cooperación financiera es el sistema de cooperación del futuro".