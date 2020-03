El BCE lanza un programa de compra de activos por valor de 750.000 millones de euros ante la emergencia del coronavirus

Primera gran medida de la eurozona. Y anunciada a medianoche. El Banco Central Europeo ha decidido este miércoles a última hora lanzar un programa de emergencia de compra de activos públicos y privados para hacer frente a la emergencia del coronavirus. La medida asciende a 750.000 millones de euros, estará vigente mientras dure la pandemia y, al menos, hasta final de año.

¿Y esto qué significa? Que el BCE gastará 750.000 millones de euros extra en comprar deuda pública, valores emitidos por instituciones europeas supranacionales, bonos corporativos, bonos de titulización de activos y bonos garantizados, por ejemplo, para influir en las condiciones financieras de clientes particulares y empresas, lo cual repercute en el crecimiento económico y en la inflación.

La compra de activos del sector privado, como bonos garantizados, que están vinculados a los préstamos que los bancos dan empresas y particulares, lleva consigo que sus precios suban, lo cual genera que los bancos puedan conceder más préstamos, lo cual tiende a reducir los tipos de interés a particulares y empresas.

Extraordinary times require extraordinary action. There are no limits to our commitment to the euro. We are determined to use the full potential of our tools, within our mandate. https://t.co/RhxuVYPeVR