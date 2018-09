Banco Santander, la entidad financiera con mayor diferencia entre el salario máximo y el medio: 109 veces

El sector financiero español camina hacia una época poscrisis. Lo hace con 90.000 empleados menos y miles de sucursales cerradas. Además, según critica CCOO, la banca se dirige a un contexto de menor equidad salarial y con importantes tareas en materia de género por delante.

El sindicato ha presentado este jueves un informe de retribuciones del sector financiero. El documento concluye la importante diferencia que existe en la banca española entre los salarios más altos y los más bajos, especialmente en aquellas entidades de mayor tamaño.

En este informe, elaborado con datos de las propias entidades y estimaciones del sindicato, Banco Santander aparece como la entidad peor parada. El salario más alto, el de su presidenta Ana Botín, es 109 veces superior al de la media salarial del grupo. Le sigue Sabadell, con 98 veces y BBVA, con 75. Entre las doce compañías estudiadas, Ibercaja es la mejor parada, con una diferencia de seis veces.

El sindicato ha comparado también las diferencias entre el sueldo más alto y el más bajo. En este caso, las diferencias alcanzan las 661 veces en Santander, 422 en BBVA, y 374 en Sabadell. Si bien, CCOO matiza que al no contar con el dato del salario más bajo de cada entidad, ha utilizado de referencia una media de 16.000 euros anuales.

El documento aporta un tercer índice de la inequidad del sector. Se trata de la relación entre el coste salarial del 20% que más ingresos tiene y el 20% que menos ingresos percibe. De nuevo Santander aparece en lo más alto de la lista, con una ratio de 9,01. Le siguen Sabadell y BBVA.

Respecto a los resultados del informe, José María Martínez, secretario general de la federación de Servicios de Comisiones Obreras, ha señalado que se muestra que son las empresas más grandes las que presentan unas mayores diferencias y que esto se acrecenta con el contexto de mayor concentración en el sector. En este sentido, ha apuntado que "creemos que la limitación de salarios permitiría una mayor equidad".

Otra de las conclusiones destacadas del informe presentado por CCOO es la brecha de género. Martínez ha subrayado que según las estimaciones del sindicato a través de encuestas, porque las empresas no aportan los datos, solo el 18% de los 2.500 directivos del sector son mujeres.

El dirigente sindical ha remarcado que cuántas más mujeres accedan a puestos de poder dentro del sector, se podrá llegar a mejores políticas de conciliación. El informe critica que únicamente tres de los 12 bancos estudiados muestra sus datos en materia de igualdad.

José Carlos González, responsable del estudio, ha señalado que los bancos no presentan suficiente información en materia salarial y de género. "Deben pero no lo hacen", ha subrayado. González ha recordado que existe una directiva comunitaria que España lleva siete años sin aplicar, que obligaría a una información más clara y completa. González además ha solicitado que los bancos den una información fiscal más clara. "No informan correctamente", ha subrayado.

El informe subraya también que España es, descontando al Reino Unido, el cuarto país de Europa con más banqueros que cobran por encima del millón de euros: 152. Solo Alemania, Francia e Italia le superan. Además, según apunta el estudio, con datos de la autoridad bancaria europea, EBA, desde 2015 el número de directivos que han cobrado más que esa cifra creció un 20%.

En este sentido, el informe apunta que los directivos, pese a suponer el 1,5% del total de la plantilla, se llevan el 11% de los gastos de personal. La cifra es todavía más alta en las entidades más grandes, donde el 3,8% de la plantilla recibe el 27%. El 20% de los empleados que menos ganan suponen el 6% de los gastos de personal, mientras que el 20% que más gana alcanza el 32%.

Martínez ha avanzado que en los próximos meses comenzarán las negociaciones con las distintas patronales —en España hay tres distintas repartidas entre bancos, antiguas cajas de ahorros y cooperativas de crédito— en las que habrá un intento de subidas salariales. "No tiene sentido que se ponga la lupa en los trabajadores con salarios más bajos cuando suben tanto los de los altos directivos", ha remarcado.

Joan Sierra, responsable en el sindicato del sector financiero, ha apuntado que otros focos en la negociación de los nuevos convenios estarán en la adaptación de los derechos laborales a la digitalización del sector, la medición del tiempo de trabajo, o el intento de las empresas de abrir por la tarde. "Todavía no tienen claro qué hacer y están probando, pero las pruebas con la gaseosa", ha destacado el dirigente, quien ha subrayado que se tienen que realizar conforme a la negociación con los sindicatos.