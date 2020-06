Bruselas concluye que el coronavirus no es una gran amenaza para los trabajadores al no incluirlo entre los agentes biológicos de máximo riesgo

El coronavirus no tiene categoría de agente biológico de máximo riesgo. Aunque aún no exista una vacuna contra él. Por lo tanto, no supone una gran amenaza para los trabajadores. Es la conclusión que ha ratificado este miércoles la Comisión Europea al actualizar la directiva de agentes biológicos para incluir el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en la lista de agentes biológicos. Y lo ha hecho al incluirlo en el nivel 3 de cuatro posibles.

Clasificación del COVID-19 como agente biológico de nivel 3 por parte de la Comisión Europea.

La medida permitirá medidas de seguridad en el lugar de trabajo menos estrictas que si el virus se considerara de alto riesgo. La decisión tiene amplias implicaciones económicas y de salud, ya que podría afectar a los costes de las empresas para reiniciar la actividad comercial y tener un impacto en la seguridad de los trabajadores.

Según las normas de la UE, un virus de nivel 3 "puede causar enfermedades humanas graves y presentar un grave peligro para los trabajadores; puede presentar un riesgo de propagación a la comunidad, pero generalmente existe una profilaxis o tratamiento efectivo disponible".

Los agentes biológicos de nivel 4 presentan un "alto riesgo" de infección sin profilaxis o tratamiento disponible. Y actualmente no existe un tratamiento para prevenir o curar COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, que ha matado a casi 380,000 personas en todo el mundo, según un recuento de Reuters.

"La existencia o ausencia de profilaxis no puede considerarse como un criterio independiente", ha afirmado la portavoz del Ejecutivo comunitario Marta Wieczorek.

"Para la actualización de la directiva, la Comisión se ha basado en el asesoramiento científico de expertos de todos los Estados miembros de la UE y en un extenso proceso de consulta con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ( ECDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)", afirma el Ejecutivo comunitario.

"Nos oponemos firmemente a la decisión de la Comisión de clasificar la covid-19 solo como una amenaza de nivel medio", ha protestado la eurodiputada socialista holandesa Agnes Jongerius: "El coronavirus es el mayor desafío para salud de nuestra vida. Especialmente para trabajadores de primera línea y esenciales, como enfermeras, empleados de supermercados, conductores y limpiadores que están expuestos a mayores riesgos para su salud y vida en su lugar de trabajo. Miles han caído enfermos, miles han muerto después de contraer la covid-19 mientras trabajaban para mantener a nuestras familias seguras y nuestras comunidades conectadas".

"Debido al alto nivel de propagación, y hasta que una vacuna o tratamiento esté disponible, el coronavirus-19 debe clasificarse como una amenaza de la categoría 4 más alta de acuerdo con los criterios claros y vinculantes establecidos en la propia directiva", afirma Jongerius_ "La decisión de esta Comisión ilustra una vez más que los procedimientos establecidos en la directiva de agentes biológicos no son democráticos ni transparentes ni están a la altura de los desafíos de una pandemia. Por ello, estamos trabajando para construir una alianza en el Parlamento para objetar la clasificación de la covid-19 como solo una amenaza de nivel medio y para revisar la directiva para adaptarla mejor a los brotes de pandemia. Se lo debemos a todos los trabajadores que arriesgan su salud para ayudar a otros durante esta pandemia y mantenerlos seguros en su lugar de trabajo".

El Parlamento Europeo decidirá si da el visto bueno o no a esta decisión con un voto en su sesión plenaria dentro de dos semanas.