Competencia alerta del "excesivo riesgo" de poder de las telecos por la concentración

José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha alertado este martes en el Senado del "excesivo riesgo" de poder que están acumulando las empresas de telecomunicaciones con el proceso de concentración. El directivo ha lamentado la "paquetización" del sector y que se estén aplicando a los consumidores "costes que no siempre están justificados".

El presidente del órgano supervisor ha participado en la Comisión de Economía de la Cámara Alta, donde ha asegurado que la concentración en el sector de las telecomunicaciones "preocupa mucho" a la CNMC. El directivo ha asegurado que con tres operadores han subido los precios y que con el cuarto, Másmovil, ha crecido "aunque a menor ritmo".

Marín Quemada ha señalado en su comparecencia que la aparición de las segundas marcas entre las grandes compañías han tenido un impacto positivo para poder evitar la "paquetización a la que nos obligan" las primeras marcas en sus ofertas. El directivo ha defendido que el crecimiento de estas marcas y el crecimiento que está teniendo el cuarto operador responde a que los consumidores "buscamos ofertas".

El presidente de la CNMC ha destacado el incremento que están teniendo los ingresos no ligados a la telefonía, con un descenso muy claro en el negocio de las líneas fijas y móviles, frente a internet y la televisión. En este sentido, también ha alertado que el fútbol "está encareciendo de manera importante" la factura de los paquetes.

Durante su comparecencia, Marín Quemada ha señalado que hay que ser conscientes de cuántos operadores "caben" en el mercado y que depende del tamaño de este dependerá la retribución que pidan las compañías para recuperar las "importantes inversiones" que han efectuado. "Mi punto de vista persona es que en Europa y en España, caben menos operadores de los que hay", ha apuntado, subrayando que hay que ser cautos, puesto que "la concentración conduce al riesgo de la subida de precios".

El directivo ha argumentado que "es importante favorecer las condiciones para que exista disciplina de precios" y que la CNMC "no dudará" en aplicar la ley de defensa de la competencia si se apreciaran acuerdos entre las empresas. Por contra, ha lamentado que se precisaría de "poderes que este organismo ahora no tiene". "Nos faltan competencias", ha subrayado.

El presidente del organismo ha reincidido en que no es favorable a la división del organismo, como se ha planteado por parte del Ministerio de Economía. Cree que no se corresponde con un nuevo modelo de economía implicado por la digitalización. "Los reguladores deben seguir esas realidades del mundo poliédrico, volver a un modelo sectorial no puede tenerme alineado", ha subrayado. "Sería infinitamente más fácil pero también infinitamente peor", ha destacado. Además, ha añadido que "dividir cuando se está en desacuerdo con el Gobierno es muy poco meritorio, por lo del divide y vencerás".