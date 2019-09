Draghi se despide de la Eurocámara con una advertencia: "Nos enfrentamos a un enfriamiento económico más rápido y mayor de lo esperado"

No es que sonara a despedida. Es que ha sido una despedida en toda regla con aplausos, abrazos y selfies. El presidente del Banco Central Europeo ha comparecido ante la comisión de Economía de la Eurocámara por última vez antes de que venza su mandato el 31 de octubre y entregue el testigo a la francesa Christine Lagarde. Y hasta a recibido una placa de regalo –entregada por la presidenta de la comisión, la italiana Irene Tinagli (PD/S&D) y ha posado para una foto de familia con los miembros de la comisión antes de su discurso.

