Holanda se revuelve ante el plan anticrisis de Bruselas, mientras lo apoyan España e Italia

España e Italia, los países más afectados por la crisis del coronavirus, han dado la bienvenida al plan de recuperación propuesto por Bruselas: 750.000 millones; de los cuales 500.000 son transferencias y 250.000, en préstamos.

"El Gobierno español acoge positivamente el paquete financiero presentado hoy por la Comisión Europea, que recoge muchas de las demandas que se han planteado desde España. Considera que la creación de un Fondo de Recuperación de 750.000 millones, financiado con deuda europea, de los cuales 500.000 millones en transferencias, es una base para la negociación", afirman fuentes de Moncloa.

Desde Unidas Podemos, la portavoz de IU en la Eurocámara, Sira Rego, ha sido más crítica: "La propuesta de 750.000 millones que hace hoy la Comisión Europea supone la mitad de lo que habían propuesto España y otros países del sur en el Consejo y un tercio de la propuesta aprobada por el Parlamento Europeo". Y ha añadido: "Nos preocupa que los planes que deben realizar los estados para orientar las inversiones deban desarrollarse dentro de lo que dicten las recomendaciones presupuestarias del semestre europeo. No olvidamos que en la última década la Comisión propuso, como parte de este sistema, recortes en sanidad en España hasta en tres ocasiones diferentes. Este año, vistas las consecuencias que años de políticas de austeridad han tenido en la gestión de la pandemia, las recomendaciones han sido muy diferentes, pero este es un Plan de Recuperación que se prevé hasta el año 2024".

Moncloa, por su parte, ha afirmado: "El Gobierno confía en que el presidente del Consejo Europeo [Charles Michel] inicie consultas con los líderes para convocar una reunión del Consejo Europeo en las próximas semanas, que permita alcanzar un acuerdo lo antes posible".

Esa cumbre de líderes se celebrará el 19 de junio, según ha anunciado Michel:

The @EU_Commission proposal for Recovery Fund & MFF is an important step. We will raise the matter at the scheduled #EUCO on 19 June. Everything should be done to reach an agreement before the summer break #NextGenerationEU Press release https://t.co/E0iShYcHDS

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha calificado, por su parte, de "señal óptima" el mensaje de Bruselas: "Excelente señal de Bruselas, va exactamente en la dirección indicada por Italia. Nos llamaron visionarios porque creíamos en ello desde el principio. 500.000 millones en transferencias y 250.000 millones en préstamos son una cifra adecuada. Ahora agilicemos la negociación y liberemos los recursos pronto".

En el lado contrario, fuentes diplomáticas holandesas han afirmado: "Las posiciones están muy separadas y este es un asunto que requiere unanimidad, por lo que las negociaciones llevarán tiempo. Es difícil imaginar que esta propuesta sea el estado final de esas negociaciones".

Dutch diplomat throws some cold water over Commission recovery plan:



"The positions are far apart and this is a unanimity file, so negotiations will take https://t.co/YN2gm5j8nF's difficult to imagine this proposal will be the endstate of those negotiations."