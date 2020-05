Bruselas propone un fondo anticrisis de 750.000 millones, con un 33% en créditos y condicionado a reformas

Tiene varias de cal y varias de arena. El fondo de recuperación de la crisis del coronavirus propuesto por la Comisión Europea, y presentado este miércoles por su presidenta, Ursula von der Leyen, en la Eurocámara conjuga varios ingredientes pedidos por el sur, algunos de los recogidos en la propuesta francoalemena, del gusto del sur, y otros abanderados por Holanda y los países del norte autodenominados frugales –Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia–, como la condicionalidad a reformas para la "modernización económica". Un nuevo eufemismo económico, como lo fue llamar austeridad a los recortes y crecimiento negativo a la recesión.

En resumen: 750.000 millones, de los cuales 500.000 son transferencias y 250.000 van en préstamos, según ha adelantado Bloomberg y tuitado el comisario de Finanzas de la Comisión Europea, el italiano Paolo Gentiloni, una hora y media antes de la comparecencia de Von der Leyen en la Eurocámara, un hecho inaudito en la historia reciente de la política de comunicación comunitaria.

Commissione propone un Fondo di Recovery da 750 miliardi che si aggiunge agli strumenti comuni già varati. Una svolta europea per fronteggiare una crisi senza precedenti. #NextGenerationEu — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) May 27, 2020

Con estas cifras, según los cálculos de Bloomberg, Italia lograría 81.000 millones en transferencias –91.000 millones incluidos préstamos–; Grecia, 22.500 en transferencias –32.000 en total–. España alcanzaría los 77.000 millones en transferencias, según Bloomberg.

Grants allocations under EU Commission proposal:

* Italy 81.8 billion euros

* Spain 77.3

* France 38.8

* Poland 37.7

* Germany 28.8

* Greece 22.5

* Portugal 15.5 — Nikos Chrysoloras (@nchrysoloras) May 27, 2020

La composición del monto total, si bien mejora cifras que manejaba la Comisión Europea hace unas semanas –323.000 millones, mitad préstamos, mitad transferencias– está muy lejos de los 1,5 billones en transferencias durante tres años propuesto por España e Italia, por ejemplo. También está lejos de los 2 billones, "sobre todo, en transferencias", reclamado por el 80% del Parlamento Europeo. Pero supera los 500.000 millones del plan francoalemán, si bien el 100% de la propuesta de Angela Merkel y Emmanuel Macron eran transferencias.

Y eso es así porque una buena parte del plan de la presidenta de la Comisión y ex ministra de Angela Merkel no va en subsidios, sino en préstamos: un 33%. Es decir, terminará en deuda de los países que más necesitan la ayuda, como pueden ser España, Italia o Grecia, cuya caída del PIB prevista para este año es superior al 9%, cuando la media de la zona euro se sitúa en el 7,7%, según las previsiones de la Comisión Europea.

Bien es verdad que los países del norte pedían que el fondo fuera básicamente préstamos, cosa que no recoge la Comisión, pues prevé transferencias, y también es verdad que el Ejecutivo comunitario recoge algo que siempre ha sido importante para España y el sur, incluso desde la anterior crisis económica: que haya cierta mutualización de deuda. En este caso, será a través de la Comisión Europea, que buscará financiar en los mercados el fondo de recuperación con el respaldo del presupuesto de la UE. Es decir, una institución federal europea emitirá deuda en los mercados de capitales para financiar la ayuda a los países más afectados por la pandemia. Algo que hasta hace pocas semanas Alemania no aceptaba y que, de momento, tampoco aceptan Holanda, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia, entre otros. Países que, si bien se autodenominan frugales, también son los que más se benefician de un mercado interior europeo que está en riesgos de desaparecer si los países del sur no recuperan la capacidad de compra.

Según cálculos de la Comisión Europea, el mercado interior reporta entre 1.000 y 1.600 euros per capita a países como Alemania, Holanda, Austria y Dinamarca, mientras que la cifra en España ronda los 600 euros.

El plan de Von der Leyen prevé que el 80% del dinero captado en los mercados sea transferido a los Estados a través de la ahora bautizada Facilidad para la Resiliencia y la Reconstrucción (RRF) y de una dotación adicional a la Política de Cohesión.

Esta partida vía fondos de cohesión se distribuirá de forma distinta a lo habitual en el presupuesto de la UE e irá relacionada con el impacto de la crisis del coronavirus.

Y aquí llega otro guiño importante a los países del norte: el dinero del fondo de resiliencia y reconstrucción estará vinculado al mecanismo de gobernanza económico de la UE, que establece límites fiscales y reclama reformas estructurales que a menudo se traducen en recortes: el llamado Semestre Europeo y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por lo que será un dinero que será desembolsado a condición de que los países más golpeados por la crisis del coronavirus cumplan con las recomendaciones económicas de Bruselas y, además, sea un dinero invertido en proyectos económicos relacionados con las transiciones digital y ecológica.

La segunda pata del plan de recuperación, un 15% del plan, centrará su atención en el sector privado. Es una suerte de versión renovada del plan Juncker, una herramienta de inversiones en industrias en las que la UE es muy dependiente del exterior, y un instrumento para incentivar las inversiones en compañías afectadas por la pandemia con garantías y avales del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

La tercera y última pata del fondo de recuperación incluye un nuevo programa centrado en el sector sanitario, el programa de investigación Horizonte y la reserva de equipos médicos recientemente creada, rescUE.

El fondo de resiliencia y reconstrucción cuelga del presupuesto plurianual de la UE –el MFF 2021-2027–, pero está previsto que esté disponible solo hasta finales de 2022 y, para contentar al norte, Von der Leyen mantiene el volumen del MFF en cifras de febrero, que fueron insuficientes para el sur y excesivas para el norte: un 1,074% del PIB de la UE, en torno a 1,095 billones en siete años.

A partir de este miércoles arranca un periodo complicado en Bruselas, con negociaciones entre todos los países, cuyo momento crucial será un Consejo Europeo a mediados de junio. Que sea o no presencial –lo cual depende de la evolución de la pandemia–, con sus bilaterales y pasilleos, es clave para lograr un acuerdo que debe ser por unanimidad antes de su ratificación definitiva por el Parlamento Europeo.