Merkel y Macron proponen un fondo de recuperación ante el coronavirus de 500.000 millones, lejos de lo que pedían España y los países del sur

Hace apenas una semana, el Gobierno francés, junto con el español, el italiano, el griego, el maltés y el portugués, hacían llegar una propuesta a las instituciones comunitarias: el fondo de recuperación para el coronavirus debería ser de 1,5 billones de euros y basado en transferencias, no en préstamos.

Tres días después, el viernes pasado, el Parlamento Europeo aprobaba una resolución que exigía un "paquete de recuperación" de dos billones de euros, "sobre todo, en transferencias, no en préstamos, y con dinero fresco, no con inventos contables", avisaba a la Comisión Europea.

Pues bien, este lunes, una semana antes de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presente su propuesta el próximo 27 de mayo, el eje francoalemán ha vuelto a recomponerse para llegar con una propuesta que puede terminar imponiéndose: medio billón de euros en dinero fresco y en transferencias, no préstamos; una suerte de transaccional entre el norte y el sur: entre un norte que no quería dar nada sin préstamos, y un sur que todo lo quería en trasferencias; entre un sur que quería mucho más, y un norte que no quería aflojar la billetera y exigía que el fondo estuviera dentro del Marco Financiero Plurianual, el presupuesto de la UE 2021-2027, cosa que prevé el acuerdo francoalemán.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ex ministra de Merkel, se ha apresurado a saludar la propuesta francoalemana: "Agradezco la propuesta constructiva hecha por Francia y Alemania. Reconoce el alcance y el tamaño del desafío económico al que se enfrenta Europa, y acertadamente hace hincapié en la necesidad de trabajar en una solución con el presupuesto europeo en el centro. Esto va en la dirección de la propuesta en la que está trabajando la Comisión, que también tendrá en cuenta las opiniones de todos los Estados miembros y el Parlamento Europeo".

Macron, como ya ocurriera hace prácticamente un año cuando amagó con buscar con los socialistas europeos un relevo de los populares europeos en la presidencia de la Comisión Europea, ha cambiado de alianzas en el último minuto y ha vuelto a pactar con Merkel.

Si en aquel momento, en el verano pasado, dejó en la estacada a Frans Timmermans y a los socialistas europeos para lograr la presidencia del BCE para la francesa Christine Lagarde y la presidencia del Consejo Europeo para el liberal belga Charles Michel a cambio de colocar a Ursula von der Leyen al frente del Ejecutivo comunitario, esta vez ha dejado de lado a los países del sur, a los que primero acompañó en la exigencia de eurobonos y luego en la petición de 1,5 billones –hace apenas ocho días– para recuperar el liderazgo francoalemán en la estrategia de recuperación tras el coronavirus.

Charles Michel, como ha hecho Von der Leyen, también ha saludado la propuesta:

I welcome Germany and France's efforts to find common ground on the recovery fund.



This is a step in the right direction.



In order to reach an agreement all #27EU member states will be involved.